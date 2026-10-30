Cómo crear dulceros de Bluey y Bingo, perfectos para cumpleaños infantiles

La organización de un cumpleaños infantil no es para nada sencillo, teniendo en cuenta que conlleva tiempo, dinero, y otros factores más, que influirán en que salga perfecto. Y es que no es sólo pensar en el menú para los invitados, sino que la decoración juega un papel clave y que no debemos dejar de lado, y lo que no puede faltar son los dulceros donde colocaremos los dulces para que los niños se lleven y en este caso, te compartiremos cómo crear unas bolsitas para dulces de Bluey y Bingo.

Como lo mencionábamos, a la hora de hacer una fiesta infantil, hay que poner el ojo en ciertos aspectos, como la decoración elegida del cumpleañero, ya que se basará en algún personaje en particular; el menú y otros elementos como la piñata, la mesa de dulces o los dulceros para entregarle a los niños y que en su interior tendrá golosinas y otras sorpresas.

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Una de las series más exitosas en el mundo infantil y que se ha ganado el cariño de miles de niños en todo el mundo es Bluey y Bingo, estas hermanas que viven aventuras realmente increíbles y en el cual, los niños se han interesado. Y por supuesto que se ha convertido en temática de decoración de fiestas infantiles, y en este caso, te compartiremos cómo hacer un dulcero para guardar golosinas y dulces sobre Bluey y Bingo.

Qué necesitas para este dulcero de Bluey y Bingo

Para poder realizar estos dulceros de Bluey y Bingo, lo que necesitarás plantillas lineales básicas de referencia en blanco y negro para que se pueda calcar las facciones; podrás replicar las orejas, manchas y demás. Por eso, te compartiremos cómo hacer uno de estos dulceros para tener en la fiesta infantil.

Cómo hacer los dulceros de Bluey y Bingo