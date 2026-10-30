La Granja VIP: La Traición EN VIVO, se revela la lista final de nominados; sigue la transmisión GRATIS y ONLINE de la cobertura hoy 30 de octubre

Hoy es un día decisivo para los Granjeros que están en la Tabla de Nominados de La Granja VIP, ya que será su última oportunidad para ya no estar en riesgo de eliminación, por lo que deberán dar sus mejores argumentos para ser salvado por Julio Camejo, quien hoy tiene un importante poder en el reality. Por esa razón, no te pierdas la transmisión online y gratis del 30 de octubre, te traemos el minuto a minuto de La Gala.

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¿Quiénes están en la Tabla de Nominados?

Hasta el momento, en la Lista de Nominados se encuentran Rafael Mercadante, Niurka Marcos, Natalia Alcocer, Kevyn "Bicolor" Contreras y Pablo Montero, pero hoy la lista podría cambiar por el Viernes de Traición de hoy, 30 de octubre.

Aunque los Granjeros tienen la posibilidad de ya no estar en riesgo hoy, Niurka Marcos no tiene esa posibilidad, ya que fue sancionada ante su actitud en el Duelo de Nominación, por lo que fue fijada a la tabla sin posibilidad de salvarse hasta La Gala del domingo en La Granja VIP.