Julio Camejo tiene el poder de CAMBIAR la tabla en La Granja VIP: ¿a quién puede salvar y traicionar?

Julio Camejo fue el ganador de La Salvación durante la semana 8 de La Granja VIP. Además de haber abandonado la tabla de nominados, el actor obtuvo un poder adicional: ser el poseedor de La Traición, dinámica que se llevará a cabo durante el programa nocturno de este viernes 30 de octubre.

Esto quiere decir que Camejo tendrá la posibilidad de quitar a otro Granjero de la nominación y colocar en su lugar a otro participante que no se encuentre en riesgo actualmente. A continuación, te mostramos un panorama de cómo está su situación y quién podría ser el salvado y traicionado de esta noche.

¿Quiénes son los máximos candidatos a ser salvados por Julio?

Teniendo en cuenta lo sucedido a lo largo de la semana, solo dos nombres aparecen como las prioridades de Julio Camejo de cara a La Traición. Uno de ellos es Natalia Alcocer y sería por decisión de su propia alianza, el Equipo Disfuncional. De acuerdo a la estrategia del bando, la actriz podría contar con menos respaldo del público, por lo que buscarían salvarla de la Gala de Eliminación.

Natalia Alcocer da su opinión sobre la nominación de Pascal Nadaud en La Granja VIP |Crédito: La Granja VIP

La intención es colocar a Mario “Mono” Osuna en su lugar para que herede esa poca cantidad de votos y el Equipo Disfuncional salga ileso de la Gala de Eliminación pese a tener la mayor cantidad de participantes en la tabla de nominados.

El otro nombre que aparece como candidato es Kevyn “Bicolor” Contreras. Julio logró entablar una relación muy cercana con el comediante y declaró que su vínculo está “por encima de cualquier estrategia”. No obstante, Camejo dejó abierta la posibilidad de cambiar el acuerdo y acatar la estrategia de los Disfuncionales.

¿Quiénes son los máximos candidatos a ser traicionados por Julio?

Aquí también aparecen dos vertientes. Una de ellas tiene como protagonista a Mono Osuna, quien es el objetivo principal del Equipo Disfuncional. De acuerdo a lo mencionado por la alianza, creen que el exfutbolista es el participante del bando rival que menos apoyo del público tiene, por lo que colocarlo en la tabla podría provocar que sea el octavo eliminado de La Granja VIP.

No obstante, otra posibilidad es traicionar a Fernando Lozada. A pesar de que se han mostrado unidos, la relación entre ambos Granjeros ha tenido grietas notables. Además, Fer tampoco cuenta con el apoyo del Equipo Disfuncional, por lo que podría ser otro de los traicionados esta noche. De todos modos, su decisión podría cambiar en el último momento y un nombre sorpresa podría aparecer en la tabla de nominados.

¿A qué hora es la octava Traición de La Granja VIP?

La octava Traición de La Granja VIP se llevará a cabo durante la gala de este viernes 30 de octubre, que comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Podrás seguir el programa GRATIS y en VIVO por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Durante la emisión conoceremos a quién decide salvar Julio Camejo y qué participante ocupará su lugar en la tabla de nominados. Estos movimientos serán clave de cara a la Gala de Eliminación del domingo 1 de noviembre, cuando el público decidirá quién abandona la competencia.