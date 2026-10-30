¿Quién es la pareja de Inés Gómez Mont y cuántos hijos tienen?

Una de las notas más relevantes del mundo del espectáculo en los años recientes se dio gracias al anuncio de la detención de Inés Gómez Mont. La nacida en Ciudad de México huía de la ley mexicana desde 2021 y aunque en 2025 detuvieron a su esposo, de ella no se sabía su paradero. Por ello, esta es la información que se tiene de su pareja y sus hijos, que ahora (como familia) vivirán un proceso legal para juicios en Estados Unidos y México.

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¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont y cuántos hijos tienen?

La familia como tal - situación que Inés Gómez Mont presumía mucho en redes sociales - está conformada por los hijos de los dos matrimonios de la ex conductora y por otro más que es hijo de Víctor Manuel Álvarez Puga. Por ello en muchas de sus fotos o en los videos de redes sociales se le veía acompañada de una multitud de niños.

La capitalina primero tuvo cuatro bebés con su primer esposo, Javier Díaz, pues les nació Inés y posteriormente tuvieron trillizos: Javier, Bruno y Diego. Tras su separación, Gómez Mont concretó su segundo matrimonio con Víctor Álvarez. Allí nacieron Bosco y María, aunque el propio Víctor llegó con un hijo mayor... fruto de una pareja previa.

Estos muchachos formaban parte vital del contenido que Inés Gómez Mont compartía en redes sociales antes de que iniciaran todas las órdenes judiciales en contra de Víctor Manuel y ella. Por ello, desapareció del ojo público hasta este viernes 30 de octubre, cuando se anunció su detención en Florida, Estados Unidos.

#noticias #tendencia ♬ TV News - The News @diariocambio 🚨 Viral | Tras 5 años prófuga de la justicia mexicana, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, fue detenida la tarde de este viernes 30 de octubre en Florida. Gómez Mont es acusada en México por presuntos nexos con el crimen organizado, así como peculado y lavado de dinero ➡️Más información en: diariocambio.com.mx #Puebla

¿Qué pasará con los hijos de Inés Gómez Mont?

En estos momentos la información recién circula. El proceso se acomodará poco a poco y responderá a las decisiones que concrete el país estadounidense y si se hará válida la petición de que Inés Gómez Mont sea juzgada en México por los diferentes presuntos delitos que cometió. Por lo tanto, los pequeños (todos menores de edad) y los casi adultos Inés y Mayito (hijastro de la ex conductora) vivirán todo el proceso legal que se viene contra sus padres.