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Esta es la estatura de Erling Haaland, comparada con los máximos goleadores del Mundial 2026

¿Qué tan alto es Erling Haaland? Su estatura, en comparación con los otros jugadores que están entre los máximos goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

altura estatura de erling haaland
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pocas figuras han llamado tanto la atención en redes sociales como el futbolista noruego Erling Haaland, quien le dio los goles del triunfo a su país en octavos de final ante Brasil. Su altura, velocidad y su manera implacable de correr le han valido gran cantidad de memes y edits. Pero, ¿cuál es la estatura de Haaland en realidad?

A continuación comparamos la estatura del delantero noruego con otros de los jugadores que han destacado por sus hazañas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Cuál es la estatura de Erling Haaland y su peso

El futbolista de 25 años mide 1.95 metros de altura y pesa aproximadamente 93 kilos. Aunque en redes sociales ha trascendido lo alto que Erling Haaland luce, en realidad su estatura no es tan inusual para los jugadores de su país.

Varios de sus compañeros de Noruega superan 1.90 m de estatura y, de hecho, sí hay quienes miden más que el famoso delantero. Por ejemplo, Kristoffer Vassbakk Ajer, quien forma parte de la defensa noruega, mide 1.98 m.

Cuánto miden otros de los mayores goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tomando en cuenta las estadísticas de la FIFA para los máximos goleadores de este evento, a continuación te decimos cuántos centímetros de altura les gana Erling Haaland de Noruega. Cabe mencionar que él está en la misma tabla, con 7 goles.

  • Kylian Mbappé (7 goles) mide 1.78 m. Es decir, 17 centímetros menos que Haaland.
  • Lionel Messi (7 goles): mide 1.70 m. Son 25 centímetros menos que Haaland.
  • Harry Kane (6 goles): mide 1.88 m. Son 7 centímetros menos que Haaland.
  • Ousmane Dembele (4 goles): mide 1.78 m.
  • Ismaila Sarr (4 goles): mide 1.85 m. Son 10 centímetros menos que el delantero noruego.
  • Mikel Oyarzabal (4 goles): 1.81 m. Son 14 centímetros menos que Haaland.
  • Julián Quiñones (4 goles): 1.80 m. El delantero mexicano mide 15 centímetros menos que su contraparte noruega.
  • Jude Bellingham (4 goles): 1.86 m.
  • Vinicius Junior (4 goles): 1.76 m.

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