Manualidades de Fotografía: Cómo crear un difusor de luz para cámara a partir de envases plásticos y papel vegetal
Manualidades de Fotografía. Aprende a crear tu difusor de luz para cámara fotográfica utilizando envases plásticos y papel vegetal.
Las manualidades tienen una gran versatilidad que las convierte en una práctica aún más atractiva. La posibilidad que tenemos de crear con nuestras propias manos y con simples pasos se ve complementada por ideas para todos los gustos y niveles de complejidad.
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Aunque nos demandan de imaginación, las manualidades fomentan la creatividad con proyectos ya establecidos, a los que por supuesto podemos sumarle nuestro toque personal. Sin la necesidad de herramientas especiales, avanzar en
cada idea es sumamente gratificante.Manualidades de Fotografía
Como se mencionó, las manualidades son muy versátiles y es lo que nutre el universo de proyectos que pueden desarrollarse. En este punto, una de las propuestas invita a centrarnos en el mundo de la fotografía y todo lo que la rodea.
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Las ideas que rodean a la fotografía ofrecen muchísimas posibilidades para el reciclaje creativo y la decoración temática. Es por eso que muchos apelan a la utilización tanto elementos de cámaras viejas como imágenes impresas para llevar a cabo manualidades.
¿Cómo crear un difusor de luz?
En este marco, hoy te damos a conocer una iniciativa de manualidad con la que podrás crear un difusor de luz casero es una forma sencilla y económica de suavizar las sombras duras del flash integrado de tu cámara. La idea que se destaca a continuación te permitirá lograr una iluminación uniforme y profesional en tus fotografías sin gastar de más:
Materiales
- Envase plástico blanco semi-transparente (como un bote de leche o champú limpio)
- Papel vegetal (papel manteca o de calcar)
- Tijeras o cúter
- Cinta adhesiva transparente o pegamento fuerte
- Regla y marcador permanente
Pasos para el ensamblaje
- Cortar la base: Usa el cúter para recortar un rectángulo o cilindro de la parte lisa del envase plástico. Las dimensiones deben ser aproximadamente de 8x10cm, dejando una pestaña en la parte inferior para sujetarlo al flash.
- Medir el encaje: Presenta el plástico sobre el flash pop-up o antorcha de tu cámara y realiza dos pequeños cortes laterales para que se sostenga firmemente por presión.
- Añadir la Capa Difusora: Corta un trozo de papel vegetal del mismo tamaño que la pantalla de plástico.
- Pegar y reforzar: Fija el papel vegetal en el interior del plástico usando cinta adhesiva en los bordes. El plástico aportará la estructura rígida y el papel vegetal filtrará la luz.
- Prueba de disparo: Monta el difusor sobre el flash y realiza fotos de prueba para ajustar la distancia entre la fuente de luz y el difusor según la intensidad deseada.