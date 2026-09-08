Manualidades de Fotografía: Cómo crear un difusor de luz para cámara a partir de envases plásticos y papel vegetal

Las manualidades tienen una gran versatilidad que las convierte en una práctica aún más atractiva. La posibilidad que tenemos de crear con nuestras propias manos y con simples pasos se ve complementada por ideas para todos los gustos y niveles de complejidad.

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Aunque nos demandan de imaginación, las manualidades fomentan la creatividad con proyectos ya establecidos, a los que por supuesto podemos sumarle nuestro toque personal. Sin la necesidad de herramientas especiales, avanzar en

cada idea es sumamente gratificante.Manualidades de Fotografía

Como se mencionó, las manualidades son muy versátiles y es lo que nutre el universo de proyectos que pueden desarrollarse. En este punto, una de las propuestas invita a centrarnos en el mundo de la fotografía y todo lo que la rodea.

Las ideas que rodean a la fotografía ofrecen muchísimas posibilidades para el reciclaje creativo y la decoración temática. Es por eso que muchos apelan a la utilización tanto elementos de cámaras viejas como imágenes impresas para llevar a cabo manualidades.

¿Cómo crear un difusor de luz?

En este marco, hoy te damos a conocer una iniciativa de manualidad con la que podrás crear un difusor de luz casero es una forma sencilla y económica de suavizar las sombras duras del flash integrado de tu cámara. La idea que se destaca a continuación te permitirá lograr una iluminación uniforme y profesional en tus fotografías sin gastar de más:

Materiales

Envase plástico blanco semi-transparente (como un bote de leche o champú limpio)

Papel vegetal (papel manteca o de calcar)

Tijeras o cúter

Cinta adhesiva transparente o pegamento fuerte

Regla y marcador permanente

Pasos para el ensamblaje