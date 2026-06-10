Ideas DIY: Cómo hacer un tablero de notas con corchos de vino reciclados

El planeta Tierra ha sido dañado durante muchos años por prácticas contaminantes y muchas de las cuales persiste hasta hoy. Sin embargo, la concientización ha dado sus frutos en muchas personas que decidieron cuidar el medio ambiente a través de diferentes acciones.

Noticias San Luis Potosí del 9 de junio 2026

El reciclaje se encuentra entre las medidas de cuidado de nuestro planeta y, en este último tiempo, ha sufrido un vuelco muy especial ya que se ha combinado con la creatividad. De esta manera, los elementos que antes terminaban en la basura ahora forman parte de creaciones que, por lo general, permiten adornar los hogares con un toque único.

Ideas DIY para reciclar

El movimiento del reciclaje y la reutilización se ha visto alentado por el auge de las ideas DIY, sigla en inglés que significa “Hazlo tú mismo” y que proliferan en redes sociales principalmente. Estas propuestas invitan a transformar residuos cotidianos en objetos útiles y decorativos, sintetiza la Inteligencia Artificial (Gemini).

Quienes aplican las técnicas difundidas por las ideas DIY, no solo reducen la basura, sino que incentivan su poder de ahorro y su imaginación. Estas prácticas sirven además como una terapia de distracción ya que al poner en práctica la creatividad, nos estamos ocupando de algo alejado de las pantallas, la rutina laboral y los pensamientos que causan angustia o estrés.

¿Cómo hacer un tablero de notas?

Bucear en las plataformas digitales en busca de ideas DIY es por demás inspirador. Es que en ellas hay y se siguen sumando un sinfín de proyectos que pueden llevarse a cabo en la comodidad del hogar y a partir de elementos reciclados. Un ejemplo de ello es la posibilidad de hacer un tablero de notas con corchos de vino reciclados.

Para poder conseguir se requiere de corchos de vino, un marco de fotos de madera viejo, una bandeja de melamina en desuso o simplemente un trozo de cartón grueso o madera MDF. También hay que tener pegamento, un cúter y elementos opcionales como pintura acrílica, tachuelas decorativas o un cordel para colgar.

El paso a paso

Preparación de los corchos: Si los corchos tienen restos de vino tinto, ¡no te preocupes! Esas manchas le dan personalidad.

Elegir el diseño del patrón

Antes de encender la pistola de silicona, presentá los corchos sobre la base para armar el diseño. No te lances a pegar de una. Podés disponerlos de varias formas:



En espiga o "trenzado" (Herringbone): Dos corchos verticales, dos horizontales. Es el diseño más dinámico y visual.

Filas tradicionales: Todos en horizontal o todos en vertical. Da un aspecto más limpio y ordenado.

De punta: Pegando la base del corcho contra el tablero (necesitarás muchos más corchos, pero el grosor para clavar las chinchetas será excelente).

El proceso de pegado



Comenzá a pegar desde una de las esquinas del marco hacia el centro.

Aplicá una línea generosa de silicona caliente en el lateral del corcho y presionalo firmemente contra la base y contra el corcho vecino.

Trabajá por filas o secciones pequeñas para que el pegamento no se enfríe.

Ajustes finales

