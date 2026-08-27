Manualidades de Kpop Demon Hunters: 5 ideas para hacer blocs de notas inspirados en los Saja Boys

Si eres fan de Kpop Demon Hunters y de los Saja Boys, puedes llevar tu gusto por la película hasta tus útiles escolares con una manualidad sencilla y creativa. No necesitas gastar demasiado ni tener materiales complicados: con un bloc sencillo, papel, impresiones, pegamento y algunos elementos decorativos puedes crear un diseño completamente inspirado en el grupo.

5 ideas para hacer blocs de notas inspirados en Saja Boys

Personalizar una libreta también puede ser una forma divertida de darle un toque diferente a tus apuntes. Estas ideas de los chicos de KPop Demon Hunters pueden adaptarse al tamaño del bloc y a los materiales que tengas en casa.

