Manualidades de Kpop Demon Hunters: 5 ideas para hacer blocs de notas inspirados en los Saja Boys
Si coleccionas todo lo relacionado con Kpop Demon Hunters, esta manualidad te va a encantar
Si eres fan de Kpop Demon Hunters y de los Saja Boys, puedes llevar tu gusto por la película hasta tus útiles escolares con una manualidad sencilla y creativa. No necesitas gastar demasiado ni tener materiales complicados: con un bloc sencillo, papel, impresiones, pegamento y algunos elementos decorativos puedes crear un diseño completamente inspirado en el grupo.
5 ideas para hacer blocs de notas inspirados en Saja Boys
Personalizar una libreta también puede ser una forma divertida de darle un toque diferente a tus apuntes. Estas ideas de los chicos de KPop Demon Hunters pueden adaptarse al tamaño del bloc y a los materiales que tengas en casa.
- Bloc con portada de collage fotográfico. Elige varias imágenes de los Saja Boys, imprímelas y recórtalas en diferentes tamaños. Después, acomódalas sobre la portada hasta conseguir un collage que parezca una sesión de fotos del grupo. Puedes dejar pequeños espacios entre cada imagen o superponerlas para darle un estilo más dinámico. Para completar el diseño, agrega pequeñas estrellas, corazones o frases relacionadas con Kpop Demon Hunters.
- Bloc con una ilustración central. Si prefieres un diseño más limpio, utiliza una sola imagen grande de los Saja Boys como protagonista de la portada. Colócala en el centro y decora los bordes con plumones, estrellas, pequeños dibujos o detalles en tonos oscuros y morados. También puedes colocar un pequeño imán en la parte posterior para convertir el bloc en un accesorio decorativo que puedas colocar sobre una superficie metálica cuando no lo estés utilizando.
- Bloc decorado con washi tape y stickers. Para una opción rápida, utiliza cinta washi tape alrededor de los bordes de la portada y añade stickers inspirados en los personajes, el grupo o elementos de la película. Puedes combinar diferentes estampados sin cubrir por completo la imagen principal. Así conseguirás un acabado más aesthetic y, al mismo tiempo, podrás cambiar los stickers cuando quieras renovar el diseño.
- Bloc con separadores internos temáticos. La decoración no tiene que quedarse solamente en la portada. Dentro del bloc puedes crear pequeños separadores utilizando cartulina y asignar uno a cada integrante de los Saja Boys. Escribe sus nombres en las pestañas y añade colores, símbolos o pequeñas ilustraciones para distinguir cada sección. Esta idea, además de decorar tus apuntes, puede ayudarte a organizar materias, pendientes, dibujos o notas personales.
- Bloc protegido con efecto aesthetic. Cuando termines tu diseño, dale un acabado más cuidado cubriendo la portada con papel contact transparente. Esto ayudará a proteger las imágenes y decoraciones del roce y del uso diario. Antes de colocarlo, asegúrate de pegar bien todos los elementos y elimina las burbujas de aire mientras adhieres el contact. Para hacerlo todavía más llamativo, puedes colocar una pequeña tarjeta, frase o diseño debajo de la cubierta transparente.