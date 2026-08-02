Cómo crear un rincón sagrado dentro del hogar y para qué sirve

La decoración de interiores es una de las prácticas más importantes que existe y que tiene como objetivo diseñar el hogar de acuerdo a los gustos de cada persona, y lograr que todo esté en armonía y luzca elegante. Para eso, es que hay ciertas técnicas que se implementan y una de ellas tiene su origen en Japón, con la particularidad que podrás crear un rincón sagrado dentro del hogar y estamos hablando del tokonoma y los expertos compartieron para qué sirve y cómo crear uno.

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Si hay un país que se caracteriza por ser pionero en técnicas de espiritualidad es Japón, debido a que tiene prácticas milenarias que todavía perduran en el tiempo y que tienen como principal objetivo encontrar la armonía de los espacios y que suele combinarse con la decoración de interiores. Es por eso que cada vez hay más personas que lo están incorporando a sus hogares y recibe el nombre de tokonoma, que no todos conocen.

Qué es el tokonoma

Siguiendo esta línea, para la filosofía japonesa, el corazón espiritual tiene un nombre específico y una función sagrada que es el tokonoma que es un pequeño hueco o alcoba elevada que es integrado en la estructura de la habitación y en donde el principal motivo es albergar la belleza, la contemplación artística y la conexión con la naturaleza. Hay que destacar que no es un lugar para un espacio para almacenar cosas, sino un altar dedicado al silencio, al honor y al arte efímero.

Para qué sirve esta técnica japonesa

Por otro lado, el éxito en esta técnica de decoración de interiores llamada tokonoma no va en el valor económico de los objetos que se exhiben en el interior, sino en lograr el equilibrio, la moderación y la armonía estacional; por lo que cada elemento posee una simbología clara, donde la regla fundamental está en que los adornos no deben competir entre sí. Además, los objetos no son permanentes y se debe cambiar de acuerdo a la estación.

Cómo hacer tu propio tokonoma