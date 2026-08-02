6 ejercicios de yoga para liberar las emociones y eliminar la hinchazón estomacal
Si estás buscando la manera de mejorar tu postura, la salud estomacal, es mejor optar por estos ejercicios.
El yoga es una de las prácticas espirituales más destacadas e importantes de todas, con la particularidad que aporta una gran cantidad de beneficios al organismo, contribuyendo a un estilo de vida saludable. Se basa principalmente en varias posturas que favorecen, entre otras cosas, al sistema digestivo y evitar lesiones. Es por este motivo que los especialistas compartieron cuáles son los 6 ejercicios que te permitirán liberar las emociones y la hinchazón estomacal en cuestión de minutos y desde la comodidad de tu casa.
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Entre las características que hay que mencionar del yoga como práctica, es que es una práctica que une el cuerpo, la mente y la respiración a través de posturas físicas, o asanas, técnicas de respiración y meditación. Pese a que nació hace más de 5000 años, se utiliza en todo el mundo, ha ganado popularidad debido a todos los beneficios que aporta al cuerpo, la mente y la salud.
Cuáles son los beneficios del yoga
En relación a los beneficios que debemos mencionar del yoga es que otorga flexibilidad alargando articulaciones; ayuda a tonificar el cuerpo; corrige la postura y la alineación de la columna y es ideal para liberar las emociones y la hinchazón abdominal. Para esta práctica, el aparato digestivo cumple un rol clave y que la ansiedad, el estrés se alojan en el tejido abdominal provocando hinchazón y malestar. Por este motivo es que te compartiremos las 6 posturas que puedes llevar adelante.
6 ejercicios de yoga para liberar emociones y eliminar hinchazón abdominal
- Activación abdominal: debes mantenerte de pie, frotar las palmas de las manos y apoyar sobre el abdomen; colocar las manos debajo de las costillas y presionar hacia adentro al exhalar; repetir este movimiento unas 3 veces
- Torsión que libera: debes tumbarte boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados sobre la colchoneta; dejar caer ambas rodillas al exhalar hacia el lado derecho, girando la cabeza a la izquierda y mantener 5 o 6 respiraciones; luego inhalar y llevas las rodillas al otro lado
- El gran abrazo: túmbate boca arriba con las piernas extendidas, con los brazos relajados a los lados del cuerpo y al exhalar debes abrazar ambas rodillas contra el abdomen presionando suavemente y mantener la postura durante 6 u 8 respiraciones
- Zancada hacia atrás: es otro ejercicio que podrás hacer, juntando los pies y dar un paso atrás con el pie izquierdo, manteniendo ambos talones alineados; elevar los brazos inhalando y entrelazar las manos; flexionar la pierna y exhalar hasta que el muslo quede paralelo al suelo y hacer 6 respiraciones para repetir con la otra pierna
- Fuego interior: separa los pies al ancho de caderas y rodillas flexionadas, inclínate hacia adelante y apoya las manos sobre los muslos. Luego, exhala lento y profundamente vaciando los pulmones y sin inhalar, expande el pecho como si fueras a inspirar
- Estira y relaja: debes colocarte al inicio de la esterilla; y al exhalar tienes que dar un paso para atrás con el pie izquierdo, recoloca los dedos del pie posterior; al inhalar, estirar los brazos por encima de la cabeza y entrelazar los dedos para finalmente exhalar estirando la pierna para mantener mejor el equilibrio