6 ejercicios de yoga para liberar las emociones y eliminar la hinchazón estomacal

El yoga es una de las prácticas espirituales más destacadas e importantes de todas, con la particularidad que aporta una gran cantidad de beneficios al organismo, contribuyendo a un estilo de vida saludable. Se basa principalmente en varias posturas que favorecen, entre otras cosas, al sistema digestivo y evitar lesiones. Es por este motivo que los especialistas compartieron cuáles son los 6 ejercicios que te permitirán liberar las emociones y la hinchazón estomacal en cuestión de minutos y desde la comodidad de tu casa.

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Entre las características que hay que mencionar del yoga como práctica, es que es una práctica que une el cuerpo, la mente y la respiración a través de posturas físicas, o asanas, técnicas de respiración y meditación. Pese a que nació hace más de 5000 años, se utiliza en todo el mundo, ha ganado popularidad debido a todos los beneficios que aporta al cuerpo, la mente y la salud.

Cuáles son los beneficios del yoga

En relación a los beneficios que debemos mencionar del yoga es que otorga flexibilidad alargando articulaciones; ayuda a tonificar el cuerpo; corrige la postura y la alineación de la columna y es ideal para liberar las emociones y la hinchazón abdominal. Para esta práctica, el aparato digestivo cumple un rol clave y que la ansiedad, el estrés se alojan en el tejido abdominal provocando hinchazón y malestar. Por este motivo es que te compartiremos las 6 posturas que puedes llevar adelante.

6 ejercicios de yoga para liberar emociones y eliminar hinchazón abdominal

Activación abdominal: debes mantenerte de pie, frotar las palmas de las manos y apoyar sobre el abdomen; colocar las manos debajo de las costillas y presionar hacia adentro al exhalar; repetir este movimiento unas 3 veces

Torsión que libera: debes tumbarte boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados sobre la colchoneta; dejar caer ambas rodillas al exhalar hacia el lado derecho, girando la cabeza a la izquierda y mantener 5 o 6 respiraciones; luego inhalar y llevas las rodillas al otro lado

El gran abrazo: túmbate boca arriba con las piernas extendidas, con los brazos relajados a los lados del cuerpo y al exhalar debes abrazar ambas rodillas contra el abdomen presionando suavemente y mantener la postura durante 6 u 8 respiraciones

túmbate boca arriba con las piernas extendidas, con los brazos relajados a los lados del cuerpo y al exhalar debes abrazar ambas rodillas contra el abdomen presionando suavemente y mantener la postura durante 6 u 8 respiraciones Zancada hacia atrás: es otro ejercicio que podrás hacer, juntando los pies y dar un paso atrás con el pie izquierdo, manteniendo ambos talones alineados; elevar los brazos inhalando y entrelazar las manos; flexionar la pierna y exhalar hasta que el muslo quede paralelo al suelo y hacer 6 respiraciones para repetir con la otra pierna