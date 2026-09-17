Manualidades de Madera: Cómo fabricar estantes flotantes artesanales combinando encastre simple y acabados con barniz mate

Los proyectos de manualidades siguen estando entre los más elegidos a la hora de relajarnos, ponerle una pausa a nuestras rutinas y crear de forma económica. Esta práctica, como las ideas DIY, sigue sumando adherentes y cada vez es más popular.

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Aunque por muchos años las manualidades fueron propias del ámbito escolar, el presente las ha establecido como un cable a tierra para quienes luchan a diario contra el estrés y la ansiedad. El proceso de creación y el resultado conseguido tienen un fuerte impacto en la vida de las personas.

Manualidades de Madera

Entre los materiales más utilizados para la creación de objetos decorativos se encuentra la madera y, en esta oportunidad, la propuesta que se destaca es la de crear estantes flotantes artesanales combinando encastre simple y acabados con barniz mate.

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En este sentido hay que tener en cuenta que los estantes flotantes artesanales son una solución elegante y funcional para maximizar el espacio vertical en cualquier ambiente, aportando un toque cálido y personalizado al hogar. A diferencia de las repisas convencionales, los diseños flotantes generan una sensación de ligereza visual al mantener los soportes ocultos.

¿Cómo fabricar estantes flotantes?

Por todo lo señalado, te contamos que para lograr una estructura firme sin recurrir a herrajes complejos, la combinación de técnicas de encastre simple con un buen trabajo de acabado resulta ideal, y ese es el alma de la propuesta de manualidades de hoy.

El uso de juntas mecánicas sencillas garantiza la estabilidad del mueble, mientras que la aplicación de un barniz mate protege la superficie de la humedad y el desgaste cotidiano. A continuación se detalla el paso a paso para darle forma a estantes artesanales y embellecer tu casa:

Materiales

Madera: Listones o tirantes de pino, eucalipto o petiribí (madera dura o semidura).

Fijaciones: Tacos o taquetes para pared, tornillos de rosca larga y cola vinílica para madera.

Herramientas: Sierra manual o caladora, taladro con brocas para madera y mampostería, nivel de burbuja, regla y escuadra.

Acabado: Lija para madera (granos 120, 180 y 240), pincel de cerdas finas y barniz al agua o sintético acabado mate.

Diseño y corte del sistema de encastre

Listón de soporte posterior: Corte un listón de madera dura que sirva como bastidor base. Este se fijará directamente a la pared. Preparación del encastre: En la parte trasera del estante principal, realice un rebaje o ranura donde encaje de forma exacta el listón de soporte. La precisión en la medida del encastre garantizará que no exista juego ni movimiento una vez instalado. Pernos o espigas internas: Si prefiere un encastre de varilla, perfore la parte posterior del estante y el listón de fijación para insertar espigas de madera gruesas o varillas roscadas que unan ambas piezas.

Lijado y preparación de la superficie

Lije la madera siguiendo siempre el sentido de la veta para evitar rayones. Inicie con una lija de grano medio (120) para corregir imperfecciones y bordes filosos. Pase a lijas más finas (180 y luego 240) hasta obtener una textura totalmente lisa y libre de astillas. Retire todo el polvo acumulado con un paño seco o ligeramente humedecido.

Aplicación del barniz mate

Remueva el barniz suavemente con una espátula antes de usar (sin agitar para evitar burbujas). Aplique la primera capa siguiendo la veta de la madera en pasadas parejas. Deje secar según el tiempo indicado por el fabricante (generalmente de 4 a 6 horas). Realice un suave lijado a mano con grano muy fino (240 o superior) sobre la primera capa para eliminar impurezas y mejorar la adherencia. Limpie el polvo y aplique una segunda capa de barniz mate para asegurar la protección.

Montaje e instalación final