Sin obras ni presupuesto elevado: 3 claves para dar a tu living un toque nórdico luminoso y relajante

La decoración de los hogares no es solo un cambio de imagen, sino que se trata de una renovación de energías, una caricia a nuestra casa para que esté en línea a las tendencias internacionales y una forma de sumarle confort.

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Cada ambiente de un hogar merece su trato especial y es por eso que los expertos en diseño de interiores invitan a hacer algunas transformaciones. Cada intervención es una ayuda para el mantenimiento estructural, pero también genera un impacto visual muy positivo.

¿Qué es el estilo nórdico?

Mientras cada año y en cada temporada las tendencias se renuevan, algunos estilos parecen no perder vigencia. Un ejemplo concreto es el del estilo nórdico o escandinavo, una corriente que surgió en los países del norte de Europa y que prioriza la funcionalidad, la luz natural y la calidez.

El objetivo del nacimiento del estilo nórdico, además de embellecer una casa, es combatir los largos y oscuros inviernos de la región. Cada día más hogares se suman a esta tendencia que imprime una estética especial a los espacios.

Estilo nórdico en tu living

El estilo nórdico se ha consolidado como una de las opciones de decoración más apreciadas por su capacidad para transformar cualquier espacio en un refugio de paz, funcionalidad y sofisticación. Es por eso que en esta oportunidad te contaremos como instalarlo en tu living.

Lo mejor de esta estética es que no requiere grandes inversiones ni molestas remodelaciones en el hogar. Con solo ajustar algunos detalles clave en la distribución, los textiles y los elementos decorativos, es posible renovar por completo la atmósfera de tu living como proponen las siguientes ideas clave:

