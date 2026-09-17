Sin obras ni presupuesto elevado: 3 claves para dar a tu living un toque nórdico luminoso y relajante
Estilo nórdico en tu living. Transforma este espacio de la casa con estos 3 cambios fáciles y baratos sin obras.
La decoración de los hogares no es solo un cambio de imagen, sino que se trata de una renovación de energías, una caricia a nuestra casa para que esté en línea a las tendencias internacionales y una forma de sumarle confort.
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Cada ambiente de un hogar merece su trato especial y es por eso que los expertos en diseño de interiores invitan a hacer algunas transformaciones. Cada intervención es una ayuda para el mantenimiento estructural, pero también genera un impacto visual muy positivo.
¿Qué es el estilo nórdico?
Mientras cada año y en cada temporada las tendencias se renuevan, algunos estilos parecen no perder vigencia. Un ejemplo concreto es el del estilo nórdico o escandinavo, una corriente que surgió en los países del norte de Europa y que prioriza la funcionalidad, la luz natural y la calidez.
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El objetivo del nacimiento del estilo nórdico, además de embellecer una casa, es combatir los largos y oscuros inviernos de la región. Cada día más hogares se suman a esta tendencia que imprime una estética especial a los espacios.
Estilo nórdico en tu living
El estilo nórdico se ha consolidado como una de las opciones de decoración más apreciadas por su capacidad para transformar cualquier espacio en un refugio de paz, funcionalidad y sofisticación. Es por eso que en esta oportunidad te contaremos como instalarlo en tu living.
Lo mejor de esta estética es que no requiere grandes inversiones ni molestas remodelaciones en el hogar. Con solo ajustar algunos detalles clave en la distribución, los textiles y los elementos decorativos, es posible renovar por completo la atmósfera de tu living como proponen las siguientes ideas clave:
- Paleta de colores claros y reflectantes: La base del diseño escandinavo es la luz. Para multiplicarla sin pintar todas las paredes, recurre a textiles ligeros en tonos neutros como blanco, crema, gris claro o beige. Sustituye las cortinas pesadas por visillos de lino o algodón translúcido que dejen pasar la luz del sol, y coloca un espejo grande frente o cerca de una ventana para proyectar la claridad hacia los rincones más oscuros.
- Texturas naturales y calidez táctil: El minimalismo nórdico no es frío gracias al uso inteligente de las texturas. Añade calidez incorporando elementos de madera clara (como marcos de fotos, pequeñas mesas auxiliares o cuencos) y combina textiles suaves: mantas de punto grueso, cojines de algodón o lino y alfombras de fibras naturales o pelo sintético. Esta superposición de capas aporta dinamismo y una sensación reconfortante inmediata.
- Despeje visual y toque vegetal: Un espacio relajante necesita respirar. Mantén las superficies del living libres de desorden, dejando solo unos pocos objetos decorativos con significado o funcionalidad. Completa el conjunto agregando un par de plantas de interior con follaje verde y fresco (como una monstera, un potus o un ficus), presentadas en macetas de cerámica neutra o cestos de mimbre para conectar el interior con la naturaleza.