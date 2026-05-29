Manualidades de Masha y El Oso: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños

No cabe duda de que Masha y El Oso es una de las caricaturas favoritas de todos los niños y niñas, es por eso que realizar actividades creativas sobre esta serie animada los ayudará a desarrollar diversas habilidades, lo que es bueno, especialmente en una era donde el uso de tabletas y celulares consume el tiempo de los infantes.

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Figuras de Masha y El Oso en crochet: Ideas fáciles para niños y niñas

Los personajes de Masha y El Oso se han convertido en uno de los más queridos por los pequeños debido a que estos son divertidos y viven muchas aventuras juntos. Realizar muñecas de crochet de los protagonistas de la serie animada es ideal para que los niños pasen tiempo recreativo de calidad.

Figura de Masha con ojos cafés: Para esta idea necesitarás hilo en color rosa, amarillo, blanco, gris, naranja y piel. Este modelo consiste en hacer una réplica del personaje de Masha. Sin embargo, el gorro de su capa cubrirá por completo su pelo de la parte de los lados por lo que solo se verá su flequillo. Guíate con una imagen del personaje para que sea más sencillo.



Para esta idea necesitarás hilo en color rosa, amarillo, blanco, gris, naranja y piel. Este modelo consiste en hacer una réplica del personaje de Masha. Sin embargo, el gorro de su capa cubrirá por completo su pelo de la parte de los lados por lo que solo se verá su flequillo. Guíate con una imagen del personaje para que sea más sencillo. Figura de Masha y El Oso: Esta idea consiste en hacer las figuras de Masha y El Oso. Sin embargo, en este modelo se verán las coletas de Masha, las cuales serán hechas con hilo amarillo, además deberás hacer sus ojos en color verde. Por otro lado, para el personaje de Oso necesitarás hilo en color café, blanco, negro y deberás poner un moño color rojo en su cuello.

Manualidades de Masha y El Oso ¿Cómo hacer muñecas de crochet para niños|Crédito: Pinterest

Esta idea consiste en hacer las figuras de Masha y El Oso. Sin embargo, en este modelo se verán las coletas de Masha, las cuales serán hechas con hilo amarillo, además deberás hacer sus ojos en color verde. Por otro lado, para el personaje de Oso necesitarás hilo en color café, blanco, negro y deberás poner un moño color rojo en su cuello. Figura del personaje de Oso: Esta idea consiste en hacer al personaje de Oso, para esto necesitarás hilo en color café, café claro y uno en una tonalidad más fuerte. Puedes añadir ojos movibles. Uno de los elementos que destacarán esta figura es que tendrás que agregar flores amarillas.



Esta idea consiste en hacer al personaje de Oso, para esto necesitarás hilo en color café, café claro y uno en una tonalidad más fuerte. Puedes añadir ojos movibles. Uno de los elementos que destacarán esta figura es que tendrás que agregar flores amarillas. Figura de Masha y El Oso con vestido morado: Esta idea consiste en hacer la figura de ambos personajes, pero el vestuario de Masha será en una tonalidad morada además su flequillo será grueso y tendrpan que ser aproximadamente 6 cabellos gruesos.

Manualidades de Masha y El Oso:Ideas para hacer muñecas de crochet para niños|Crédito: Pinterest

¿Qué materiales se necesitan para hacer las figuras de crochet?

Para hacerlas necesitarás una aguja de número 2.5, 2.75 o 3, anillos marcadores los cuáles servirán para realizar aumentos, disminuciones, cambios de punto, hilos de colores, alfileres, tijeras y relleno el cuál puede ser algodón sintético.