Tablas de multiplicar estilo llavero: 3 ideas divertidas para que los niños aprendan

El repaso de las tablas de multiplicar no tiene que hacerse solo frente a un escritorio por horas ni con métodos tediosos, sino que las técnicas de estudio dinámicas son mucho más entretenidas para los niños. Una de estas ideas son los llaveros matemáticos, que se pueden llevar a todas partes y son una excelente forma de aprovechar el tiempo libre.

Tablas de multiplicar divertidas para los niños: 3 tipos de llaveros fáciles de transportar

Llavero giratorio con las tablas de multiplicar. Cuando los pequeños siempre están en movimiento, es fácil que pierdan las cosas o se les caigan mientras juegan. Y para que esto no pase con los llaveros de las tablas de multiplicar de tus hijos, puedes hacer un modelo giratorio que mantenga a todas las tarjetas unidas. Las formas de lápices son ideales para que se las lleven a clases junto con sus útiles escolares.

Las tablas de multiplicar no tienen que ser aburridas para los niños|Pinterest

Tablas de multiplicar con llavero y pizarrón. Para que no solo memoricen los resultados, sino que tengan la capacidad de hacer operaciones con rapidez, están los llaveros con las tablas de multiplicar que ya traen un pizarrón integrado. De esta manera, tendrán la oportunidad de descifrar las cifras y también podrás darte cuenta de cuáles son las que más se les dificultan. Aquí los plumones lavables son ideales para que puedan estar borrando o corrigiendo por si tienen errores, además de que hará que no se ensucien la ropa.

Las tablas de multiplicar no tienen que ser aburridas para los niños|Pinterest

Charm para las mochilas de los niños con tablas de multiplicar. Otra de las mejores ideas para que los niños se aprendan las tablas de multiplicar sin que los pequeños lo sientan como un castigo