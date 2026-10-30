Este fue el último mensaje que publicó Inés Gómez Mont antes de ser arrestada

El bombazo se dio a conocer en todos los medios y la información sigue en circulación alrededor del caso de Inés Gómez Mont y su escape de la justicia que duró 5 años. Por ello, muchos están al pendiente de alguna reacción o declaración de la ex conductora de televisión. Sin embargo, esta fue la última publicación de la famosa previo a ser arrestada.

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¿Cuál fue la última publicación de Inés Gómez Mont antes de ser arrestada?

La tarde de este 30 de octubre dio uno de los pitidos más importantes alrededor del mundo del espectáculo, pues Inés Gómez Mont fue arrestada en Florida, Estados Unidos. Por ello, lejos de aclaraciones y mensajes que compartió acerca del inicio de todo este proceso judicial en contra de su esposo y de ella, siempre publicaba fotos de su familia.

Tras todo lo que pasaba en el andar de los años, la ex conductora de televisión compartía mucho sobre su vida familiar. Y es que se sabe que su estilo de vida era de alguien muy bien acomodada, situación que precisamente se cuestionó con todo el proceso que hubo en contra de su esposo y contra ella.

Justamente la última publicación familiar que se compartió en el espacio digital presume a sus trillizos Javier, Bruno y Diego, que tuvo con su primer esposo (Javier Díaz), esto con fecha de hace años. Es decir, sus redes sociales ya no estaban actualizadas ante todo el escándalo desatado por los delitos que la justicia acusó a la pareja, con un enfoque en temas de facturación.

¿Qué se sabe de la detención de Inés Gómez Mont?

Se indicó que gracias a la cooperación de los gobiernos estadounidense y mexicano, se dio con el paradero de Inés Gómez Mont, quien estaba prófuga de la justicia desde 2021. Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en 2025 y soltado tras pagar una multa... aunque desde ese punto se ignora su paradero.

Se indicaba que la ex estrella de la televisión mexicana podría estar en España… donde se presume que tenía familia. Sin embargo, las investigaciones siguen en curso ahora ya con su detención, pues la Interpol quitó de la lista roja a Inés y Víctor recién en septiembre pasado.