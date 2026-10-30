Expertos en dermatología coinciden: esto es lo qué pasa en tu piel si usas mucho toallitas desmaquillantes

Las toallitas desmaquillantes se han convertido en un recurso habitual para retirar el maquillaje al final del día, especialmente cuando hay poco tiempo o cansancio. Pero, aunque ofrecen una solución rápida, no siempre consiguen eliminar por completo las impurezas, los restos de cosméticos y el exceso de grasa que se acumulan sobre la piel.

Caso Nicandro Díaz: exesposa del productor señala a la exnovia del artista de presunto homicidio

De acuerdo con especialistas en dermatología, abusar de estos productos desmaquillantes puede tener consecuencias que van más allá de una limpieza insuficiente. La fricción repetida y algunos de sus ingredientes pueden alterar el equilibrio natural de la piel, provocar molestias y agravar determinadas afecciones cutáneas.

¿Qué pasa en la piel si utilizas demasiadas toallitas desmaquillantes?

El dermatólogo Carlos Morales Raya, experto en acné, estética y láser, director de la Clínica Morales Raya en Madrid y de la marca Raya Cosmética, explicó en una entrevista publicada por Divinity que utilizar estos productos como único método de limpieza puede generar problemas a largo plazo. El especialista compara esta práctica con "barrer sin levantar la alfombra: lo que no se ve, se queda".

Según advierte, esto puede favorecer la acumulación de residuos, una inflamación crónica de bajo grado y alteraciones en la barrera cutánea, además de generar una falsa sensación de limpieza. Señala que las toallitas pueden dejar restos de tensioactivos, conservantes y otras sustancias que, con el uso continuado, pueden alterar el equilibrio de la microbiota cutánea y la función barrera.

Estas son las posibles consecuencias de utilizar estos productos de manera excesiva:



Irritación y rojeces: determinados ingredientes pueden provocar sensibilidad, especialmente en pieles reactivas.

determinados ingredientes pueden provocar sensibilidad, especialmente en pieles reactivas. Sequedad y tirantez: algunos componentes limpiadores pueden afectar los lípidos que ayudan a mantener la hidratación.

algunos componentes limpiadores pueden afectar los lípidos que ayudan a mantener la hidratación. Brotes de acné: una limpieza incompleta puede dejar residuos cosméticos sobre la superficie cutánea.

una limpieza incompleta puede dejar residuos cosméticos sobre la superficie cutánea. Empeoramiento de la rosácea: la fricción repetida y los ingredientes irritantes pueden agravar los síntomas de esta enfermedad inflamatoria.

Esto no significa que todas las toallitas sean perjudiciales, sino que conviene prestar atención a su composición, frecuencia de uso y forma de aplicación.

¿Cómo desmaquillarse correctamente para proteger la barrera cutánea?

La Academia Americana de Dermatología (American Academy of Dermatology, AAD) recomienda utilizar limpiadores suaves, evitar frotar la piel y retirar el maquillaje antes de dormir. Estas pautas permiten mantener una rutina de higiene facial que no comprometa innecesariamente la barrera protectora.

Para reducir los posibles efectos negativos de las toallitas desmaquillantes, los especialistas aconsejan tener en cuenta estos hábitos:



Utilizarlas de manera ocasional: son una alternativa práctica cuando no es posible realizar la limpieza habitual, pero no deberían sustituir sistemáticamente al limpiador facial.

son una alternativa práctica cuando no es posible realizar la limpieza habitual, pero no deberían sustituir sistemáticamente al limpiador facial. Evitar frotar el rostro: los movimientos bruscos pueden aumentar la irritación. Es preferible deslizar el producto suavemente.

los movimientos bruscos pueden aumentar la irritación. Es preferible deslizar el producto suavemente. Elegir fórmulas adecuadas: las opciones sin perfume pueden ser una alternativa para las pieles sensibles, aunque también es importante revisar el resto de los ingredientes.

las opciones sin perfume pueden ser una alternativa para las pieles sensibles, aunque también es importante revisar el resto de los ingredientes. Completar la limpieza: después de retirar el maquillaje, conviene lavar el rostro con un limpiador suave y adecuado al tipo de piel.

después de retirar el maquillaje, conviene lavar el rostro con un limpiador suave y adecuado al tipo de piel. Aplicar hidratante: utilizar una crema facial ayuda a mantener la hidratación y proteger la barrera cutánea.

En conclusión: las toallitas desmaquillantes pueden formar parte de una rutina de belleza puntual. Pero no son necesariamente la mejor opción para la higiene diaria. Una limpieza suave y completa sigue siendo fundamental para conservar una piel saludable.