El maquillaje con efecto lifting ha evolucionado más allá de los correctores y los polvos traslúcidos. Si pensabas que los colores vibrantes eran exclusivos de las tendencias juveniles, te sorprenderá saber que el eyeliner arcoiris se ha convertido en una de las herramientas más sofisticadas para refrescar las facciones, aportar luz y rejuvenecer.

A medida que el rostro madura, la piel de los párpados tiende a perder firmeza y los ojos pueden lucir más pequeños o cansados. Mientras que un delineado negro grueso puede endurecer los rasgos y acenturar las líneas de expresión.

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Cómo usar el eyeliner arcoiris para rejuvenecer tu rostro

La respuesta técnica está en la teoría del color y la ilusión óptica:

Apertura de la mirada: El uso de tonos claros y luminosos en el primer tercio del ojo simula una mirada más despierta y despejada, eliminando el aspecto de cansancio crónico.

Efecto de elevación: Al difuminar tonos cálidos y fríos de manera ascendente hacia la sien, se crea una línea diagonal que levanta visualmente los párpados caídos.

Suavizado de rasgos: Los degradados de color rompen las líneas duras en los ojos. Esto suaviza ópticamente las ojeras profundas y las sombras naturales que se forman por la pérdida de volumen facial.

¿Cómo aplicar eyeliner arcoiris con efecto antiedad?

Aplica una capa fina de prebase de ojos o un corrector de subtono neutro y séllalo con polvo traslúcido. Esto garantizará que los colores del arcoiris se vean vibrantes y no se cuarteen en los pliegues de la piel.

Para un look sofisticado y rejuvenecedor, opta por tonos pastel, metalizados o satinados en lugar de colores neón extremadamente opacos. Una combinación elegante es amarillo pastel o champagne en el lagrimal, rosa suave o melocotón en el centro del párpado y azul cielo, lavanda o verde menta al final del ojo.

Cómo usar el eyeliner arcoiris para rejuvenecer tu rostro a los 50

Utiliza delineadores en gel de alta precisión o sombras compactas aplicadas con un pincel biselado ligeramente húmedo. Comienza desde el interior hacia el exterior aplicando bloques cortos de color bien pegados a la línea de las pestañas.

