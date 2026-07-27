Cómo reutilizar los frascos de vidrio que no usas para hacer un bonito organizador para el hogar

Los frascos de vidrio son recipientes muy comunes en los hogares, teniendo en cuenta que almacenan todo tipo de contenidos que son esenciales para el día a día, desde mermeladas, miel, jaleas, entre otros. Por lo general, una vez que se utilizan estos recipientes, las personas los reciclan para darle un nuevo uso y que sirvan para guardar otros elementos, pero gracias a la técnica DIY le podrás dar un nuevo uso y que te permitirá decorar tu casa con otro estilo.

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Lo que debemos decir de los frascos de vidrio es que vienen en varios tamaños posibles, y que cuentan con una tapa rosca que se cierran herméticamente y así podremos resguardar lo que queramos. Además, son ideales para introducirlos en la nevera o el freezer y no sufrirán ningún tipo de alteración. Por otro lado, hay quienes usan estos recipientes para guardar clavos y otros pequeños objetos, porque lo que nunca debemos deshacernos de él.

Pero, más allá de su función primordial que es de almacenar, los frascos de vidrio pueden tener otro uso que seguro desconocías y estamos hablando del aporte que hace la técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’, que consiste en reutilizar estos recipientes en elementos decorativos para el hogar, sin la necesidad de gastar demasiado y que le aportará un estilo diferente a nuestra casa. En la cuenta de YouTube de CreArtistas del Reciclaje tendrás cómo darles una nueva vida y otras ideas.

Materiales para reutilizar el frasco de vidrio

Frasco de vidrio limpio

Papel burbuja o de embalaje

Palillos de madera

Masa fría o porcelana

Pegamento blanco o silicona caliente

Botella plástica para las alas

Cuerda de yute y elementos decorativos

Cómo crear un organizador con un frasco de vidrio