Cómo reutilizar los frascos de vidrio que no usas para hacer un bonito organizador para el hogar
Gracias a la técnica DIY podrás darle una nueva vida a estos recipientes.
Los frascos de vidrio son recipientes muy comunes en los hogares, teniendo en cuenta que almacenan todo tipo de contenidos que son esenciales para el día a día, desde mermeladas, miel, jaleas, entre otros. Por lo general, una vez que se utilizan estos recipientes, las personas los reciclan para darle un nuevo uso y que sirvan para guardar otros elementos, pero gracias a la técnica DIY le podrás dar un nuevo uso y que te permitirá decorar tu casa con otro estilo.
MasterChef 24/7 | Los Chefs destacan la creatividad de los cocineros en el reto de eliminación
Lo que debemos decir de los frascos de vidrio es que vienen en varios tamaños posibles, y que cuentan con una tapa rosca que se cierran herméticamente y así podremos resguardar lo que queramos. Además, son ideales para introducirlos en la nevera o el freezer y no sufrirán ningún tipo de alteración. Por otro lado, hay quienes usan estos recipientes para guardar clavos y otros pequeños objetos, porque lo que nunca debemos deshacernos de él.
Pero, más allá de su función primordial que es de almacenar, los frascos de vidrio pueden tener otro uso que seguro desconocías y estamos hablando del aporte que hace la técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’, que consiste en reutilizar estos recipientes en elementos decorativos para el hogar, sin la necesidad de gastar demasiado y que le aportará un estilo diferente a nuestra casa. En la cuenta de YouTube de CreArtistas del Reciclaje tendrás cómo darles una nueva vida y otras ideas.
Materiales para reutilizar el frasco de vidrio
- Frasco de vidrio limpio
- Papel burbuja o de embalaje
- Palillos de madera
- Masa fría o porcelana
- Pegamento blanco o silicona caliente
- Botella plástica para las alas
- Cuerda de yute y elementos decorativos
@yusmariserrano Panal con cemento y frasco de vidrio #craft #diy #diyproject #artesanato #crafts #fypシ゚viral #manualidades #fypシ #fyp #reciclagem #recycle #decoration #spring #easter #art #recycling #ideas ♬ original sound - Yusmari 😜
Cómo crear un organizador con un frasco de vidrio
- Extender la masa fría utilizando los palillos para obtener un grosor uniforme y colocar el papel burbuja sobre la masa y presionar suavemente para marcar la textura del panal y aplicar pegamento en el frasco y adherir la masa
- Modelar el cuerpo de las abejas con la masa y crear alas recortando formas de gota en la botella plástica, decorándola con esmalte de uñas para simular membrana y unir las partes
- Aplicar una capa de pintura amarilla una vez que esté seco y resaltar las zonas con amarillo puro
- Envolver la base y la tapa del frasco con cuerda de yute para darle un toque rústico y finalmente pegar las abejas y decorar con flores