4 manualidades fáciles con ropa vieja que puedes hacer en casa sin necesidad de coser

Si tienes ropa vieja acumulada y no tienes idea de qué hacer con ella, tenemos una solución a tu problema: puedes reciclarla y transformarla en objetos útiles sin necesidad de coser, usando solo tijeras, nudos y un poco de creatividad.

También te puede interesar: No lo creerás: 4 ideas para reciclar ropa interior vieja que ya no uses… quedan increíbles

Estas ideas, además de ayudar a reducir el impacto de la contaminación a nuestro planeta gracias al reciclaje, resultan ser manualidades divertidas, fáciles, rápidas y perfectas para dar nueva vida a tus prendas desde casa, sin gastar dinero y con resultados sorprendentes.

Haz con tu ropa vieja manualidades fáciles y sin necesidad de coser

1. Bolsa reutilizable con una playera: Si tienes una camiseta vieja cuyo estampado te fascina, conviértela en una bolsa. Solo deberás recortar las mangas y el cuello para formar las asas, y hacer nudos en la parte inferior para cerrar.

|Crédito: Pinterest soymajit

2. Trapos de limpieza reutilizables: Las camisetas de algodón son perfectas para convertirlas en trapos que te ayuden a hacer la limpieza de tu hogar. Lo único que deberás hacer es cortarlas en cuadros o rectángulos y están listos para usarse. Estos serán los mejores trapos que has tenido, pues son absorbentes, reutilizables y una excelente alternativa para reducir el uso de papel desechable.

|Crédito: Pinterest Fashion wanderer

3. Juguete para mascotas con tiras de tela: Si tienes mascotas, puedes regalarles un nuevo juguete hecho con tu ropa vieja. Lo que debes hacer es cortar varias tiras de tela y hacer nudos en los extremos para darle mayor durabilidad. Es una opción económica y muy divertida para tus perros.

|Crédito: Pinterest That Girl

4. Macetero colgante con tela reciclada: Si eres amante de las plantas y te gustaría que algunas colgaran de las paredes de tu casa o departamento, toma una de tus camisetas viejas y haz tiras largas para sostener la maceta haciendo nudos estratégicos. Solo necesitas colgarlo y ajustar la base.