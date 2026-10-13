Los nutriólogos coinciden: este es el condimento más saludable y que aporta menos calorías

Hay muchas personas que a la hora de sentarse a almorzar o cenar, deciden colocarle algún condimento o aderezo al plato para que sea mucho más rico y que acompaña generalmente a carnes, verduras u otras comidas como hamburguesas y demás. Sin embargo, a veces ocurre que no sabes cuál elegir porque muchos de ellos suelen ser perjudiciales para la salud, y en este caso, según los nutriólogos expertos, hay un condimento que deberás usar porque no tiene grasas y es más saludable.

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No hay dudas que uno de los condimentos más utilizados por muchas personas es la mayonesa, y es que se caracteriza por ser elaborada con huevo, limón y que tiene una consistencia espesa que se usa para acompañar a muchas comidas. Sin embargo, no es tan recomendable utilizar, porque aseguran que tiene una gran cantidad de desventajas para la salud, por lo que los nutriólogos recomiendan no consumirla todos los días.

Desventajas de la mayonesa

Hay que decir que la mayonesa es un condimento rico en calorías y grasas, que en consumo excesivo puede traer serias consecuencias para la salud, por lo que se recomienda no abusar de su consumo. Pero, en este caso, los nutriólogos recomendaron cuál es el mejor aderezo que se puede utilizar para que no sea tan saludable y que no es la mayonesa, sino otro mucho mejor.

Este es el mejor condimento, según nutriólogos

De acuerdo a lo que explicaron los nutriólogos, el mejor condimento que debes elegir entre mayonesa o kétchup es este último, y es que no aporta grasa, tiene menos aporte calórico que la mayonesa; pero eso no significa que no se pueda consumir libremente, ya que su receta es de tomate, vinagre, azúcar y especias.

Es por este motivo, que el kétchup es la mejor opción a la hora de elegir un condimento, en lugar de la mayonesa y es que es la alternativa más ligera porque aporta menos calorías y nada de grasa, a diferencia de la mayonesa. Pero, se recomienda un consumo sano y moderado, y que la elección puede depender de los alimentos elegidos para no aportar calorías.