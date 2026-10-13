Estos son los 5 mejores tés para dormir: naturales y sin químicos

Hay veces que las personas no pueden conciliar el sueño y es que esto puede darse por varios motivos, ya sea porque tienen problemas para dormir, insomnio o porque están estresadas. Esto sin dudas que tendrá efectos contrarios en la salud, evitando descansar bien y despertarse con energías al día siguiente. Una de las mejores maneras de poder dormir es realizando meditación y otro tipo de rituales, pero lo que recomiendan los especialistas es consumir estos cinco tés para dormir, son naturales y no tienen químicos.

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Cuando una persona no puede dormir, se puede dar por diversos motivos, entre ellos por el estrés acumulado durante el día, por la ansiedad, por malos hábitos antes de acostarse como una ingesta de alimentos pesada, pasar mucho tiempo frente al teléfono celular, entre otros. Y es por eso que pasen varias horas dando vueltas en la cama y sin poder conciliar el sueño, lo que tendrá sus efectos en un futuro.

Beneficios de tomar té antes de dormir

En el último tiempo, hay algo que se ha puesto de moda como es el caso de los ejercicios de meditación, pero también algunas infusiones como tés. Esta práctica tiene muchos beneficios como el hecho que ayudará a relajar el sistema nervioso, reduce el estrés y prepara al cuerpo para un descanso profundo. Por eso, te compartiremos los cinco tés para que puedas conciliar el sueño, son naturales y no tienen químicos.

5 tés naturales ideales para dormir

Té de manzanilla: se usa principalmente con fines relajantes, y es eficaz para inducir el sueño ya que demostrará propiedades sedantes

Té de valeriana: es otra de las infusiones que podrás consumir antes de dormir porque ayuda a tratar el insomnio y favorece un buen descanso. Además, libera sustancias que aumentan la cantidad de GABA

Té de hipérico: es una planta muy utilizada para tratar estados depresivos, pero se emplea para la ansiedad y el insomnio

Té de lechuga: tiene un fuerte efecto sedante y relajante en los bebés, y se considera una buena opción para poder consumir esta infusión