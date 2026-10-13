Solo dos en la mira: Granjeros intuyen quién recibirá El Legado de Pascal tras haber dejado La Granja VIP

La Gala de Eliminación del domingo 11 de octubre dejó como resultado la salida de Pascal Nadaud, siendo el quinto participante eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada. El atleta formó parte de la tabla de nominados junto a Julio Camejo, Rafael Mercadante, Kevyn Contreras “Bicolor”, Pimpinela Escarlata y Mónica Escobedo.

Resulta que Pascal recibió el menor cantidad de apoyo por parte del público, motivo que lo dejó afuera del reality. Sin embargo, el exparticipante de Exatlón México tendrá la posibilidad de dejar su Legado dentro de La Granja VIP, poder que es otorgado a todos los eliminados y que permite colocar a un Granjero dentro de la tabla de nominados desde el primer día de la semana.

Granjeros intuyen quién será el primer nominado de la sexta semana

Mientras se encontraban en el granero, Fernando Lozada, Natalia Alcocer, Bicolor y Daniela Alexis “La Bebeshita” debatieron sobre quién será el primer nominado de la sexta semana de La Granja VIP. Según nuestros Granjeros, solo hay dos participantes en riesgo: Kevyn Contreras y Natalia.

Desde la primera semana, Pascal no ha conseguido tener una buena relación con Bicolor. Según el atleta, el comediante es un “flojo” y trata de aprovecharse del trabajo de los demás para sacar ventaja dentro del reality. Además, han tenido varios encontronazos a lo largo de las semanas.

Pero Kevyn no es el único, ya que Natalia Alcocer también aparece como uno de los posibles objetivos de Pascal. Esto se debe a que “La Vikinga” fue, en gran medida, la culpable de que hoy el atleta se encuentre afuera de La Granja VIP.

Pascal había sido enviado al Duelo de Nominación por decisión del público, pero logró vencer a Ivonne Montero y se salvó de ocupar la tabla. Sin embargo, gracias a un beneficio extra del Huevo Dorado, Natalia consiguió meter a un Granjero a la tabla definitiva y el atleta fue el elegido. Según la actriz, su decisión se basó en que el público ya había intentado enviar a Pascal a la tabla en el duelo del martes.

Esta decisión fue tomada como una traición por parte de Pascal, ya que consideraba una persona cercana a Natalia. No obstante, el atleta podría sorprender y enviar a otro Granjero a la tabla de nominación utilizando El Legado, si piensa de forma estratégica. Todo se dará a conocer durante el programa de este lunes.

¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo El Legado de la sexta semana de La Granja VIP?

El Legado de Pascal Nadaud se dará a conocer este lunes 12 de octubre durante la gala que comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Su decisión definirá al primer nominado de la sexta semana de La Granja VIP Segunda Temporada. No hay un horario específico anunciado para este segmento dentro del programa.

Podrás conocer a quién eligió el atleta por la señal de Azteca UNO, así como en el sitio web oficial de TV Azteca y su aplicación móvil, de forma gratuita. La elección de Pascal podría cambiar los planes de nuestros Granjeros desde el primer día de la semana.