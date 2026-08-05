Cómo hacer un Baby Yoda al crochet: sigue el patrón de amigurumi paso a paso

¿Alguna vez escuchaste hablar de los amigurumi? Se trata de muñecos que son tejidos a mano bajo la técnica crochet y que es una de las manualidades más complejas, pero sencillas a la vez y que no es necesario ser un experto en tejido para hacerlo. Esta manualidad es originaria de Japón y nos podremos encontrar con todo tipo de formas y diseños. En este caso, te compartiremos el paso a paso de cómo tejer un Baby Yoda, ideal para los amantes de Star Wars.

Noticias Bajío del 4 de agosto 2026

Otra de las características que hay que mencionar de los amigurumi, es que son muñecos tejidos a mano que es originario de Japón y que se hace principalmente con la técnica de crochet o ganchillo y que se rellena con fibra para darle su forma. Además, suele tener diversas formas, presentan un estilo tierno y por lo general no tienen boca. Es una de las manualidades más accesibles y que con paciencia lo podrás hacer.

Si eres amante de la saga ‘Star Wars’ o tienes algún conocido que ama estas películas o sus personajes, entonces no puedes dejar pasar la oportunidad de tejer a crochet un lindo Baby Yoda para lograr una forma tierna, agradable y que podrás usar como llavero o para decorar tu habitación o espacio personal. A continuación, te compartiremos lo que necesitas y el paso a paso.

Qué necesitas para un muñeco Baby Yoda de crochet

Aguja de crochet de 2, 5 mm y 3 mm (solo para el cuello)

Ojos de seguridad de 12 mm

Alfileres

Aguja lanera

Marcador de vueltas

Hilo de algodón verde, marrón, beige y rosa

Así podrás tejer el amigurumi de Baby Yoda