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Cómo hacer un Baby Yoda al crochet: sigue el patrón de amigurumi paso a paso

Es un personaje muy querido por los amantes de esta saga y que no te podrás perder

Cómo hacer un Baby Yoda al crochet: sigue el patrón de amigurumi paso a paso
|Pinterest/Canva

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

¿Alguna vez escuchaste hablar de los amigurumi? Se trata de muñecos que son tejidos a mano bajo la técnica crochet y que es una de las manualidades más complejas, pero sencillas a la vez y que no es necesario ser un experto en tejido para hacerlo. Esta manualidad es originaria de Japón y nos podremos encontrar con todo tipo de formas y diseños. En este caso, te compartiremos el paso a paso de cómo tejer un Baby Yoda, ideal para los amantes de Star Wars.

Noticias Bajío del 4 de agosto 2026

Otra de las características que hay que mencionar de los amigurumi, es que son muñecos tejidos a mano que es originario de Japón y que se hace principalmente con la técnica de crochet o ganchillo y que se rellena con fibra para darle su forma. Además, suele tener diversas formas, presentan un estilo tierno y por lo general no tienen boca. Es una de las manualidades más accesibles y que con paciencia lo podrás hacer.

Si eres amante de la saga ‘Star Wars’ o tienes algún conocido que ama estas películas o sus personajes, entonces no puedes dejar pasar la oportunidad de tejer a crochet un lindo Baby Yoda para lograr una forma tierna, agradable y que podrás usar como llavero o para decorar tu habitación o espacio personal. A continuación, te compartiremos lo que necesitas y el paso a paso.

Qué necesitas para un muñeco Baby Yoda de crochet

  • Aguja de crochet de 2, 5 mm y 3 mm (solo para el cuello)
  • Ojos de seguridad de 12 mm
  • Alfileres
  • Aguja lanera
  • Marcador de vueltas
  • Hilo de algodón verde, marrón, beige y rosa

Así podrás tejer el amigurumi de Baby Yoda

  1. Iniciar con anillo mágico de 6 puntos para la cabeza y el cuerpo; para ir expandiéndose mediante aumentos hasta formar un óvalo para la cabeza, seguido por el cuello y el cuerpo
  2. Tejer directamente las piernas y los pies al cuerpo y esto incluye la formación de tres dedos en cada pie usando puntos altos y medios puntos altos
  3. Realizar por separado las orejas comenzando con un anillo mágico de 3 puntos y realizando aumentos y disminuciones para darles su forma curva y luego se cosen a la cabeza
  4. Tejer de forma tabular los brazos, creando tres dedos al final de cada brazo y rellenándolos
  5. Añadir los ojos de seguridad entre las vueltas 13 y 14 seguidos por párpados y nariz
  6. Tejer la bata con estambre color café creando un panel rectangular con aberturas para las mangas que se trabajan por separado
  7. Coser todas las piezas al cuerpo principal siguiendo la alineación marcada

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