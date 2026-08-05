Kpop Demon Hunters: 4 ideas de stickers para personalizar las portadas de las materias este regreso a clases 2026

Es oficial, agosto ha comenzado, lo que significa que el regreso a clases está a la vuelta de la esquina y una de las mejores actividades que puedes hacer para que los más pequeños de la casa disfruten de volver a las aulas es hacer que tengan la portadas de sus materias decoradas ya que esto los inspirará a estudiar y sentirse con toda la energía para nutrirse de nuevos conocimientos. Es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 stickers en forma vertical para imprimir y decorar hojas que serán las que permitirán decorar las portadas de las materias.

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Kpop Demon Hunters: Ideas para decorar portadas escolares

Estos stickers son ideales para imprimir en el tamaño que desees aunque la forma es vertical.Por otro lado, son ideales para niños y niñas ya que no importa si los pequeños aman más a las Huntrix o a los Saja Boys ya que para ambos hay opciones ideales.

Kpop Demon Hunters: Ideas de stickers de las Huntrix versión animada

Este sticker es ideal si lo quieres imprimir para pegar en toda una hoja además de que es perfecto para las niñas que aman las versiones animadas de los personajes ya que lucen tiernos y muy hermosos. Este sticker lo puedes decorar y personalizar con el nombre de la asignatura escolar, el nombre de la alumna e incluso con materiales como diamantina.

Kpop Demon Hunters: Ideas de stickers de las Huntrix con espacios para poder datos

Este sticker sale de lo convencional ya que no tiene el color morado, el cual es carcaterístico de la película sino que destaca por el tono azul, por lo que es ideal para las niñas que aman este color. Por otro lado, el fondo simula una especie de galaxia por lo que es muy original. A diferencia del anterior, este sticker cuenta con espacios para colocar el nombre de la alumna, el grado, grupo y la materia escolar.

Stickers para poradas de las Huntrix|Crédito: Pinterest

Kpop Demon Hunters: Ideas de stickers de los Saja Boys versión animada

Este sticker es ideal para todos los niños que aman a los Saja Boys, personajes icónicos por interpretar la famosa canción "Soda Pop". Esta estampilla destaca por tener un fondo con estructuras distintas como corazones y figuras asimétricas lo que lo hace dinámico y divertido al mismo tiempo.

Kpop Demon Hunters: Ideas de stickers de los Saja Boys con espacios para datos

Este sticker es ideal para niños y niñas debido a que mezcla a los Saja Boys y al mismo tiempo los tonos carcaterísticos de las guerreras Huntrix por lo que es ideal para ambos. Por otro lado, cuenta con un espacio para colocar el nombre de la asignatura; o bien, la información que consideres necesaria.