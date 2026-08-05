MasterChef 24/7: 5 recetas de bebidas con cacao recomendadas por la IA que te harían ganar el Pin del Chef

Este lunes, el ganador del Pin del Chef debió preparar una bebida con cacao para conquistar a los jueces: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena. Con inspiración en el reto vivido por los cocineros en MasterChef 24/7, te mostramos estas 5 recetas, recomendadas por la Inteligencia Artificial (IA), con una preparación equilibrada e ingredientes fáciles de conseguir que podrían ser suficiente para sorprender aspirar al codiciado reconocimiento.

MasterChef 24/7: 5 recetas de la IA para preparar bebidas con cacao

Si quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel, la IA propone cinco bebidas con cacao que destacan por su sabor, facilidad de preparación y combinación de ingredientes. Desde opciones calientes hasta licuados refrescantes, estas recetas son ideales para practicar en casa y sentirse como un cocursante de MasterChef 24/7.

1. Chocolate caliente mexicano con canela:

La combinación de leche, cacao en polvo, canela y vainilla da como resultado una bebida cremosa y aromática que puede elevarse aún más si se sirve con una espuma ligera y un toque de cacao espolvoreado. La clave está en batir la mezcla hasta conseguir una textura aireada, un detalle que podría marcar la diferencia en un reto de bebidas.

2. Smoothie de cacao y plátano:

Para quienes buscan una bebida fresca y nutritiva, el smoothie de cacao y plátano es una excelente alternativa. El dulzor natural de la fruta equilibra el ligero amargor del cacao, mientras que la leche aporta una consistencia suave. Servirlo bien frío y decorar con rodajas de plátano o cacao rallado hará que luzca mucho más atractivo.

3. Café mocha casero:

El clásico que combina dos ingredientes que rara vez fallan: café y cacao. La mezcla de un espresso o café fuerte con leche espumada y cacao crea una bebida elegante, perfecta para quienes disfrutan los sabores intensos. Una pequeña porción de crema batida y una lluvia de cacao en polvo pueden convertir una receta sencilla en una presentación digna de un concurso culinario.

Desde un chocolate caliente mexicano hasta un smoothie de cacao y plátano, estas recetas fáciles podrían inspirar una preparación digna del Pin del Chef en MasterChef 24/7.

4. Chocolate especiado con chile ancho, clavo y anís estrella:

Esta propuesta lleva el tradicional chocolate caliente a otro nivel gracias a una infusión de chile ancho seco, clavo de olor, anís estrella y canela, ingredientes que aportan notas ahumadas, dulces y ligeramente picantes sin opacar el sabor del cacao. Endulzado con piloncillo y terminado con un toque de vainilla, el resultado es una bebida compleja, aromática y elegante.

5. Elixir de cacao con chile pasilla, pimienta rosa y piel de naranja:

Para quienes buscan una combinación fuera de lo común, esta bebida mezcla cacao con una infusión de chile pasilla, pimienta rosa, cardamomo y piel de naranja. El equilibrio entre el ligero picor del chile, las notas cítricas y el aroma especiado crea una experiencia sofisticada que resalta el cacao en cada sorbo. Una presentación con ralladura de naranja y un toque de miel le da el acabado ideal.

Aunque las recetas son sencillas, en una competencia como MasterChef México 2026 no solo importa el sabor. La temperatura ideal, una textura bien lograda, el equilibrio entre el dulzor y el amargor del cacao, así como una presentación limpia y creativa, pueden hacer que una bebida destaque sobre las demás.

Con estas cinco propuestas recomendadas por la inteligencia artificial, cualquier amante de la cocina puede experimentar con el cacao y descubrir que, incluso con pocos ingredientes, es posible preparar bebidas que parecen dignas de una cocina profesional.

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