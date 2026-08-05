Cómo eliminar las alas de murciélago después de los 60 con este ejercicio

A medida que van pasando los años, las personas van perdiendo la elasticidad en varias partes del cuerpo y esto puede llevar a la aparición de las alas de murciélago, que se hará notar precisamente en la zona baja de los brazos. Es por este motivo, que más allá de llevar adelante una serie de hábitos que serán claves para los adultos mayores de 60 años. Por eso, es que te vamos a compartir el mejor método para eliminarlas con ejercicio físico.

Noticias Bajío del 4 de agosto 2026

Entre lo que debemos mencionar de las alas de murciélago, hay que destacar que hace referencia a la flacidez, la piel suelta y la grasa acumulada que cuelgan en la parte de atrás y debajo de los brazos y que se empieza a notar una vez que se llega a una cierta edad. Además, recibe este nombre porque la piel se mueve o se estira de lado al levantar los brazos y que se hará notar.

Por qué aparecen las alas de murciélago

Por otro lado, las causas más comunes de la aparición de las alas de murciélago, hay que mencionar que aparecen por la falta de actividad física y de tonificación muscular en la zona de los brazos; por la edad y el paso de los años; por los cambios constantes de peso; por la pérdida de colágeno y hasta incluso por genética y elasticidad de la piel.

Cómo eliminar las alas de murciélago con este ejercicio

Para poder eliminar las alas de murciélago en aquellas personas mayores de 60 años, los especialistas de Mayo Clinic compartieron que el mejor método para fortalecer la zona de los brazos es el trabajo con pesas, el mejor ejercicio físico de todos y que no es necesario acudir a un gimnasio ante la falta de tiempo. Como la parte posterior del brazo pierde elasticidad, lo mejor será realizar la extensión de tríceps con mancuerna o conocida como patada de tríceps.

Cómo hacer este ejercicio