Poner una hoja de laurel en el refrigerador: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

La nevera es uno de los electrodomésticos más importantes que tenemos dentro de un hogar, y que durante el verano su funcionamiento será clave para mantener todos los alimentos en buen estado, desde refrescos, carnes, lácteos y verduras. Sin embargo, puede estar expuesta a la aparición de malos olores en su interior, y para que no se propague por todo el interior, lo mejor es utilizar una hierba aromática como el laurel, que se la conoce por su gran cantidad de propiedades.

Noticias Hidalgo del 4 de agosto 2026

Siguiendo con esta misma línea, debemos decir quela nevera está expuesta a diversos problemas, como la aparición de malos olores que puede ocasionarse por algunos productos en mal estado y que si no actuamos rápidamente, será difícil eliminar esa humedad y malos olores. Entre las principales causas que hay que mencionar de la aparición de estos malos olores es por la presencia de bacterias u hongos, falta de limpieza o alimentos en descomposición.

Causas de la aparición del mal olor en la nevera

Otra de las causas de la aparición de los malos olores en la nevera, hay que mencionar por alimentos dañados como frutas, verduras, o restos de comida; comidas sin tapar que emanan fuertes olores; por moho y bacterias que crecerán por la humedad acumulada en las esquinas y por derrames ocultos. En este caso, hay diversos trucos caseros que te permitirán mantener limpia el refrigerador sin utilizar productos químicos, y con este ingrediente casero como lo son las hojas de laureles.

Más allá del uso tradicional que se le da al laurel en el mundo de la cocina, como condimentar todo tipo de platillos, es conocida por ser una hierba aromática y por eliminar todo tipo de malos olores. En este caso, se ha vuelto tendencia que muchos coloquen hojas de esta hierba en el interior de la nevera y tiene que ver con que sus compuestos aromáticos desprenden un olor característico que puede contribuir a disminuir algunos olores provenientes de otros alimentos.

Consejos para colocar la hoja de laurel en la nevera