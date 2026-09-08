Manualidades de terror: Cómo crear una lámpara de fantasma a partir de botellas de plástico
Manualidades de terror. Aprende cómo transformar botellas de plástico en una lámpara de fantasma original y fácil.
Las manualidades ya dejaron de ser algo exclusivo de las escuelas y los menores de edad. Esta práctica ha tomado un nuevo rol en la actualidad ya que ayuda a relajar a las personas, las aleja de los dispositivos móviles y es una pausa en medio de sus estresantes rutinas.
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Todos podemos incursionar en las manualidades ya que no se requieren determinados conocimientos ni contar con herramientas ni materiales específicos.
Manualidades de terror
Los proyectos de manualidades se enfocan en diferentes temáticas por lo que también es algo que abarca a todos los gustos. Al respecto, en esta oportunidad destacamos los proyectos que tienen una inspiración en el terror, sin la necesidad de que estemos inmersos en la época de Halloween.
Las manualidades de terror siempre son algo que gusta a muchas personas porque no solo se disfruta el proceso de creación, sino también cuando la idea está concluida y lo que se puede hacer con lo diseñado.
De botella a lámpara de fantasma
En este marco, la iniciativa de manualidades de terror que se destaca es la de transformar botellas de plástico en lámparas de fantasma. Esta es una de las opciones más accesibles y llamativas para decorar espacios en cualquier ocasión.
Esta manualidad reciclada no solo permite reutilizar envases desechables, sino que ofrece una iluminación suave y misteriosa al aprovechar la traslucidez del PET combinada con luces LED. Es importante seguir el paso a paso detallado para conseguir el objetivo perseguido:
Materiales
- Botella de plástico blanca o transparente (preferentemente de 1.5 o 2 litros, limpia y seca)
- Tira de luces LED inalámbricas o una vela artificial a pilas (evita velas reales)
- Marcador permanente negro o pintura acrílica negra
- Tijeras o cúter
- Papel de lija fino (opcional, para opacar el plástico transparente)
Paso a paso
- Preparar la base: Corta con cuidado la parte inferior de la botella para crear una apertura por donde introducirás la luz. Si la botella es transparente, puedes lijar suavemente toda la superficie exterior para darle un acabado mate y difuso.
- Dibujar el rostro: Utiliza el marcador permanente negro para trazar los ojos y la boca del fantasma en el frente del envase. Puedes optar por formas ovaladas clásicas, expresiones de espanto o caras más amigables.
- Iluminar la estructura: Coloca las luces LED dentro de la botella a través de la abertura inferior. Si usas una tira de luces, puedes fijar la petaca de las baterías con cinta adhesiva en la parte posterior o en el interior de la base para encenderla fácilmente.
- Montaje final: Coloca la lámpara sobre una mesa, repisa o ventana. Si deseas colgarla, realiza dos pequeños orificios cerca de la boquilla, pasa un trozo de hilo transparente y asegúralo por dentro.