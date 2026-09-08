Manualidades de terror: Cómo crear una lámpara de fantasma a partir de botellas de plástico

Las manualidades ya dejaron de ser algo exclusivo de las escuelas y los menores de edad. Esta práctica ha tomado un nuevo rol en la actualidad ya que ayuda a relajar a las personas, las aleja de los dispositivos móviles y es una pausa en medio de sus estresantes rutinas.

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Todos podemos incursionar en las manualidades ya que no se requieren determinados conocimientos ni contar con herramientas ni materiales específicos.

Manualidades de terror

Los proyectos de manualidades se enfocan en diferentes temáticas por lo que también es algo que abarca a todos los gustos. Al respecto, en esta oportunidad destacamos los proyectos que tienen una inspiración en el terror, sin la necesidad de que estemos inmersos en la época de Halloween.

Las manualidades de terror siempre son algo que gusta a muchas personas porque no solo se disfruta el proceso de creación, sino también cuando la idea está concluida y lo que se puede hacer con lo diseñado.

De botella a lámpara de fantasma

En este marco, la iniciativa de manualidades de terror que se destaca es la de transformar botellas de plástico en lámparas de fantasma. Esta es una de las opciones más accesibles y llamativas para decorar espacios en cualquier ocasión.

Esta manualidad reciclada no solo permite reutilizar envases desechables, sino que ofrece una iluminación suave y misteriosa al aprovechar la traslucidez del PET combinada con luces LED. Es importante seguir el paso a paso detallado para conseguir el objetivo perseguido:

Materiales

Botella de plástico blanca o transparente (preferentemente de 1.5 o 2 litros, limpia y seca)

Tira de luces LED inalámbricas o una vela artificial a pilas (evita velas reales)

Marcador permanente negro o pintura acrílica negra

Tijeras o cúter

Papel de lija fino (opcional, para opacar el plástico transparente)

Paso a paso