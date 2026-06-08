Tablas de multiplicar de Toy Story: 4 ideas para aprender con Woody, Buzz y Jessie

Comenzar a entender y memorizar los múltiplos puede ser mucho más sencillo cuando los niños se apoyan de sus personajes favoritos. Ahora que la fiebre por Woody, Buzz y Jessie está volviendo, es buen momento para ir imprimiendo unas tablas de multiplicar de Toy Story para ayudar a tus hijos, primitos o sobrinos con sus deberes escolares.

A través de redes sociales y de plataformas como Pinterest, puedes encontrar plantillas gratuitas para imprimir las tablas de multiplicar. Algunas incluso se pueden personalizar con el nombre y grupo del niño.

4 tablas de multiplicar de Toy Story

1. Con diferentes personajes

Comenzamos la lista con una plantilla de tablas de multiplicar del 1 al 12 en formato de tarjetas, con la idea de imprimir y utilizar como llavero o de pegar en un cuaderno. Cada tarjeta llega hasta el número 12 y tiene la imagen de un personaje; además de Woody y Buzz, están favoritos de los fans como Slinky, Ham, Rex y el Señor Cara de Papa.

2. De Jessie

Si Jessie es el personaje favorito de tus hijos o sobrinos, una buena idea es imprimir tarjetas con las tablas tematizadas con nuestra vaquerita preferida. En Pinterest también hay diseños dedicados a otros personajes de la saga.

3. Tablas de multiplicar de Toy Story con fondo de nubes

Aun después de 5 películas, no podríamos concebir Toy Story sin el icónico fondo de nubes que remite al cuarto de Andy. El mismo fondo se utilizó para este diseño de tablas de multiplicar, y cada una tiene un personaje distinto; puedes encontrarlas por separado en Pinterest.

Además de juntarse para hacer un llavero, este tipo de tarjetas pueden utilizarse como parte de manualidades más grandes o simplemente pegarse en un lugar visible para los niños.

4. De Rex

Entre los personajes que tienen su propio diseño de tablas de multiplicar de Toy Story también está Rex, el adorable dinosaurio que nunca se deja vencer por su ansiedad. Se hizo en formato de tarjetas.

