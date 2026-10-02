Manzanilla y lavanda: el spray casero para relajarte antes de dormir

Si buscas una forma sencilla de crear un ambiente más tranquilo antes de dormir, este spray de manzanilla con lavanda puede convertirse en un complemento para tu rutina nocturna. Su aroma resulta agradable y puede ayudar a generar una sensación de calma.

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Prepararlo en casa es muy fácil y requiere pocos ingredientes. Además, puedes aplicarlo en algunos espacios del dormitorio para disfrutar de su fragancia justo antes de ir a la cama.

¿Para qué sirve este spray?

El spray de manzanilla y lavanda puede utilizarse para perfumar suavemente el dormitorio y crear un ambiente agradable antes de dormir. Sus aromas son asociados tradicionalmente con momentos de calma y relajación, por lo que puede incorporarse como parte de la rutina nocturna. Puedes rociarlo sobre las sábanas, almohadas o en el ambiente, evitando el contacto directo con los ojos y la piel.

¿Cómo preparar un spray de manzanilla y lavanda?

Para preparar este spray de manzanilla y lavanda necesitarás pocos ingredientes y un frasco con atomizador. La preparación es sencilla y puedes hacerla en pocos minutos siguiendo estos pasos.

Primero, coloca una taza de agua en una olla y llévala al fuego hasta que esté caliente, sin necesidad de que hierva demasiado. Agrega una cucharada de flores secas de manzanilla y una cucharada de lavanda seca. Retira del fuego, tapa el recipiente y deja reposar la mezcla durante unos 10 minutos.

Después, espera a que la preparación se enfríe por completo. Cuela el líquido con un colador fino para retirar las flores y evitar que queden residuos que puedan obstruir el atomizador.

Cuando la infusión esté fría, viértela cuidadosamente dentro de un frasco con spray previamente limpio y seco. Cierra bien el envase y agítalo suavemente para integrar la preparación.

Antes de cada uso, vuelve a agitar el frasco y rocía una pequeña cantidad en la habitación, especialmente sobre textiles como las sábanas. Al tratarse de una preparación casera sin conservantes, guárdala en el refrigerador y prepara una cantidad pequeña para utilizarla en pocos días.