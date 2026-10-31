Así puedes disimular las canas de las cejas y recuperar la densidad sin tinte

Con el paso del tiempo las cejas también comienzan a envejecer y aparecen las canas que son uno de los principales problemas en cuanto a la estética. A esto se le suma ojeras y bolsas por lo que es importante poder disimularlas de la mejor manera.

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Los pelos de las cejas son muchos más duros que el resto por lo que son más complicadas de domar. Así es que te vamos a contar cómo puedes disimular las cejas y recuperar la densidad para obtener armonía y expresividad en el rostro.

¿Cómo disimular las canas de las cejas?

Las cejas pierden densidad y fuerza con la aparición de las primeras canas. Es por esto que es importante que se actúe sobre el crecimiento del pelo, pero también sobre la pigmentación. Es por esto que debes optar por tratamientos que actúan sobre la pigmentación natural de la ceja.

Especialistas manifiestan que la pérdida de color en las cejas se ha abordado mediante maquillaje o tinte. Sin embargo, se recomienda estimular la propia síntesis biológica de la melanina para preservar el tono natural de la ceja, logrando además que crezca más fuerte y poblada.

Ante esto es que se recomienda utilizar el sérum Brow Density Complex de LICO Cosmetics. Este es un tratamiento que trabaja sobre los tres grandes factores del envejecimiento del pelo de las cejas. Así es que se hace la repigmentación natural y la reducción de canas.

Cepilla las cejas siempre hacia arriba.|(Especial/Canva)

Lo que hace este producto es estimular la producción de melanina, el tratamiento reduce hasta un 56 % el pelo blanco visible, devolviendo un aspecto uniforme y natural sin necesidad de colorantes sintéticos.

Otro beneficio es que reduce un 73% la caída del pelo en 90 días ya que fortalece el folículo desde raíz. Además, aporta mayor densidad en las cejas con el uso de 56 días consecutivos.

La recomendación es porque está formulado con Micro-ARN, pequeños mensajeros biológicos encapsulados que ayudan a reactivar el crecimiento y fortalecer el folículo.