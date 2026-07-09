Cómo maquillar los labios con delineador para dar volumen y que luzcan naturales

Hoy en día una de las tendencias más conocidas y famosas dentro del maquillaje es crear un efecto que genere volumen en los labios, esto para que tengan una apariencia más grande. Esto se puede lograr de manera fácil y sin la necesidad de cirugías, necesitarás pocos productos por lo que a continuación te damos los pasos para conseguir unos labios de impacto.

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¿Cómo maquillar los labios para que luzcan más gruesos?

Para realizar este maquillaje en labios necesitarás solo 5 productos: bálsamo labial, un delineador con un tono similar al de tus labios, una brocha, corrector más claro que el tono de tu piel, gloss y tu labial favorito. Ahora bien, es importante que antes de realizar los pasos hidrates tus labios con el bálsamo de tu preferencia, una vez hecho esto comenzarás a delinear tus labios, es importante que lo hagas lento y con calma además de que deberás marcar solo un poco más arriba de tu línea natural, recuerda que es fundamental seguir la forma de tu boca, esto permitirá un acabado más orgánico.

Delineador de labios y gloss|Crédito: Pinterest

Con una brocha difuminarás muy bien para evitar que el delineado se vea demasiado marcado. Utiliza un poco de corrector o incluso base para corregir alguna imperfección; o bien, para que todo quede limpio y muy pulido. Una vez hecho esto aplica tu labial favorito (puede ser mate) y encima de este agrega un poco de gloss, este brillo generará un volumen natural además de que hará que tus labios luzcan hidratados.

¿Cómo hidratar los labios de manera natural para evitar resequedad?

Si eres de las personas que seguido se pinta los labios debes de tener en cuenta que la hidratación es un paso clave que no puede pasar desapercibido en tu rutina. Una manera de hidratarlos de manera natural es aplicando una capa muy fina de miel de abeja natural en tu boca; la dejarás un par de minutos y después retirarás con agua tibia.

Ahora bien, respecto a productos, es indispensable que tus bálsamos incluyan protección solar, ya que; en efecto, no solo la piel se debe cuidar, sino también los labios. También prioriza que tus productos tengan vitamina E, aceite de coco y manteca de karité ya que esta última elimina la resequedad.