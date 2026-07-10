MasterChef 24/7 GRATIS y EN VIVO: ver en línea transmisión de jueves de DELANTALES NEGROS por Azteca UNO de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado online, gratis y por internet

Este jueves 9 de julio, MasterChef 24/7 vive una de las noches más decisivas de la semana con el esperado reto de Delantales Negros. Tras superar los desafíos del Pin del Chef, Beneficio y Castigo, y el reto por equipos, los cocineros llegan a una prueba donde la presión aumenta y cualquier error puede complicar seriamente su permanencia en la competencia.

Los participantes deberán demostrar su técnica, creatividad y capacidad para resolver un reto de alto nivel frente a los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, quienes evaluarán cada detalle de sus platillos. El objetivo será evitar el temido Delantal Negro o, para quienes ya lo portan, buscar una oportunidad de cambiar su destino dentro de la cocina más famosa de México.

¿Dónde ver EN VIVO el jueves de Delantales Negros de MasterChef 24/7?

El jueves de Delantales Negros de MasterChef 24/7 se transmite este jueves 9 de julio a través de Azteca UNO. También puedes seguir la emisión EN VIVO y GRATIS por la señal en línea y la aplicación oficial de TV Azteca, donde no te perderás ningún reto, las críticas de los chefs y los momentos que definirán el rumbo de la competencia.