Cómo fortalecer las uñas naturalmente con estos ingredientes populares en MasterChef 24/7

En MasterChef 24/7 las manos son la herramienta principal de cada participante, ya que soportar jornadas intensas de lavado constante, contacto con cítricos, cortes y calor extremo puede pasarle factura a las uñas, volviéndolas quebradizas, opacas y débiles.

Es por eso que los mejores ingredientes para restaurar su fuerza y favorecer su crecimiento no se encuentran sólo en los tratamientos químicos, sino en la misma despensa que los cocineros utilizan para impresionar a los Chefs de MasterChef 24/7.

¿Qué causa la debilidad en las uñas?

Expertos en nutrición de Mayo Clinic señalan que la falta de nutrientes esenciales, provocada a veces por dietas restrictivas bajas en calorías o carbohidratos, debilita las estructuras de queratina del cuerpo.

Para lucir unas uñas impecables, la clave está en mantener un equilibrio diario de energía: entre un 45% y 60% de carbohidratos, un 20% de proteínas y hasta un 30% de grasas saludables que retengan la humedad natural.

¿Cómo fortalecer las uñas rápidamente?

Si buscas fortalecer tus uñas desde el interior, te presentamos cinco alimentos estelares de la cocina de MasterChef 24/7 que debes incluir en tu dieta según los especialistas:

Aguacate: Esta fruta, indispensable para montar un emplatado perfecto en el programa, es una fuente excepcional de grasas saludables de origen vegetal. Sus ácidos grasos actúan directamente reteniendo la humedad en la matriz de la uña, evitando que se rompa con facilidad ante el impacto diario.

Aguacate|Archivo

Almendras: Muy utilizadas en la repostería de la competencia, los frutos secos son ricos en Vitamina E y Omega 3. Estos componentes combaten el daño celular y promueven una textura suave y uniforme en la superficie de tus uñas.

Salmón: Una de las proteínas marinas más cotizadas por los chefs. Al ser un pescado graso, aporta una dosis masiva de Vitamina D y proteínas de alta calidad, necesarias para acelerar el crecimiento y endurecer la estructura de las uñas.

salmon|Archivo

Espinacas: Las verduras de hoja verde son el motor de hierro de la cocina. El hierro es vital para prevenir la fragilidad y evitar que las uñas adquieran una forma cóncava o quebradiza.

Huevo: El ingrediente universal de las estaciones de MasterChef. Al contener Vitamina D y lípidos esenciales, nutre la base de la uña, garantizando que nazca fuerte y sana.

