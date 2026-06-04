Estos son los 3 hábitos que provocan la pérdida del cabello y pocos conocen

Los expertos coinciden en que ciertos hábitos aparentemente inofensivos, como llevar peinados demasiado tirantes, utilizar calor excesivo o descuidar la alimentación, pueden favorecer la pérdida del cabello y comprometer su salud a largo plazo. Aunque perder entre 50 y 100 cabellos al día se considera normal, cuando la caída es persistente o excesiva conviene revisar las rutinas diarias.

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Según la Academia Americana de Dermatología (AAD) y la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV), numerosos casos de debilitamiento capilar están relacionados con factores externos que pueden corregirse mediante cambios en los hábitos de cuidado personal. Esto es lo que tienes que saber.

¿Cuáles son los 3 hábitos que pueden producir pérdida del cabello?

Los tricólogos señalan que algunos comportamientos repetidos pueden generar estrés sobre el folículo piloso y afectar la calidad del cabello con el paso del tiempo.



Usar peinados demasiado tirantes: provoca tensión constante sobre el folículo. Coletas muy ajustadas, trenzas apretadas o recogidos tensos pueden causar alopecia por tracción. La dermatóloga estadounidense Shilpi Khetarpal, de la Cleveland Clinic, explica que esta tensión continua puede dañar progresivamente los folículos y dificultar el crecimiento normal del cabello. Abusar de herramientas de calor: debilitan la fibra capilar. El uso frecuente de planchas, rizadores y secadores a temperaturas elevadas puede volver el cabello más frágil y propenso a la rotura. La dermatóloga Wilma Bergfeld, especialista en trastornos capilares de Cleveland Clinic, recomienda utilizar protectores térmicos y moderar la exposición al calor. Mantener una alimentación deficiente: privar al cabello de nutrientes esenciales. La falta de hierro, proteínas, zinc y ciertas vitaminas puede afectar el ciclo de crecimiento capilar. La tricóloga española María Asunción Vicente, miembro de la AEDV, ha señalado que las deficiencias nutricionales suelen estar detrás de muchos casos de caída difusa del cabello.

¿Qué otros errores cotidianos pueden producir caída del cabello?

Además de los hábitos más conocidos, los especialistas advierten sobre prácticas que suelen pasar desapercibidas.



Estrés crónico: altera el ciclo natural del cabello. El estrés prolongado puede desencadenar efluvio telógeno, una condición que provoca una caída temporal más intensa de lo habitual.

altera el ciclo natural del cabello. El estrés prolongado puede desencadenar efluvio telógeno, una condición que provoca una caída temporal más intensa de lo habitual. Dormir poco de forma habitual: afecta los procesos de reparación del organismo. El descanso insuficiente puede influir en diversos mecanismos hormonales relacionados con el crecimiento capilar.

afecta los procesos de reparación del organismo. El descanso insuficiente puede influir en diversos mecanismos hormonales relacionados con el crecimiento capilar. Aplicar tratamientos agresivos con demasiada frecuencia: deterioran la estructura del cabello. Decoloraciones repetidas, alisados químicos o tratamientos muy invasivos pueden debilitar tanto el cabello como el cuero cabelludo.

¿Es cierto que usar gorra provoca caída del cabello?

Uno de los mitos más extendidos es que llevar gorra provoca calvicie. Sin embargo, instituciones como la Academia Americana de Dermatología y especialistas en medicina capilar coinciden en que no existe evidencia científica que demuestre que el uso habitual de gorras cause pérdida del cabello.

El problema aparece únicamente cuando existe una fricción excesiva o una falta de higiene prolongada que pueda afectar la salud del cuero cabelludo. La dermatóloga Megan Rogge, de UTHealth Houston, ha explicado que la caída capilar suele estar relacionada con factores genéticos, hormonales, nutricionales o inflamatorios: no con el uso normal de sombreros o gorras.