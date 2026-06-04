Los psicólogos revelan por qué las personas toman notas a mano, no son anticuadas

En la actualidad tenemos mil herramientas para hacer anotaciones, sin embargo, son muchas las personas que prefieren tomar notas a mano, muchos pensaríamos que se debe a que son anticuadas o que no tienen una buena relación con las nuevas tecnologías.

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Es así que los psicólogos explican el por qué de esas acciones, la respuesta de los expertos te va a sorprender, en especial si sueles hacerlo así constantemente.

¿Por qué es mejor tomar apuntes a mano?

Con las herramientas tecnológicas que ya existen, facilita notablemente la generación de apuntes, ya que te toma mucho tiempo y no necesitas espacios físico para almacenarlo. No obstante, son muchas las personas que siguen tomando notas a mano.

En el medio especializado de Psicology Today, los psicólogos explica que quienes lo hacen destacan que el escribir promueve más el aprendizaje, debido a que se activa el cerebro al registrar la información, situación que no siempre se logra con otras técnicas.

Los psicólogos del medio, incluso explicaron que en un estudio japonés realizado en el 2021, las personas que lo hacen en una libreta, tenían mayor actividad cerebral, a diferencia de los que lo hicieron en un teléfono inteligente. Además de mejorar la atención sostenida, logran organizar mejor las ideas complejas y logran una mejor reflexión de lo que registran.

#Neurociencia #BienestarMental #Mindfulness #GestiónEmocional ♬ Innovate - soundbay @cristobal.amo 🧠 Escribir a mano soluciona el 90% del problema. 🎙️ ✍️ Porque Cuando escribes a mano, literalmente estás reprogramando tu cerebro. Déjame explicarte por qué. Cuando algo te preocupa o te asusta, los sentidos mandan un mensaje al cerebro, y la primera en responder es la amígdala, esa parte del cerebro que se encarga del miedo, del estrés, del peligro. Ella empieza a enviar alertas a todo el cuerpo: 💥 “¡Atención! ¡Estamos en riesgo!” Y sin darte cuenta, entras en un bucle de pensamientos, ansiedad, sobreanálisis… parece que te vuelves loco. 🐹 Pero hay alguien más que se involucra: el lóbulo frontal. Él es el sensato, el que dice: “Tranquila, amígdala. No estamos en peligro. Solo es un pensamiento, no una amenaza real.” Y lo fascinante es que una de las mejores formas de activar el lóbulo frontal es escribiendo a mano. La ciencia lo ha comprobado. Investigadores de la Universidad de Indiana y de la Universidad de Tokio demostraron que escribir a mano activa áreas del cerebro que no se activan cuando escribes en el móvil o en el ordenador. Estas zonas están directamente relacionadas con la memoria, la atención, el aprendizaje y la regulación emocional. Por eso, cuando escribes a mano, tu cerebro literalmente se calma, se organiza y se cura. Cada trazo de tu letra ayuda a sincronizar los dos hemisferios del cerebro, libera dopamina (la molécula del bienestar) y disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Es como una terapia gratuita y natural que llevas en tus manos. Así que la próxima vez que tu mente no pare de hablar, que sientas ansiedad o que algo te atormente… no cojas el móvil. Toma papel y bolígrafo. Empieza a escribir lo que sientes, sin filtros. Verás cómo, poco a poco, el ruido se transforma en claridad. 🧘‍♂️ Porque cuando escribes a mano, tu mente se ordena, tu corazón se calma y tu energía vuelve a fluir. Yo lo hago cada día, y te aseguro que es una de las formas más poderosas de limpiar la mente y manifestar claridad. ¿Y tú? ¿Hace cuánto que no escribes a mano tus pensamientos? Cuéntamelo en los comentarios y empieza hoy este pequeño gran hábito. Escribe también en los comentarios: 🖋️✨ Yo escribo a mano y mi mente se calma. 🧩 #EscribirAMano

¿Cuáles son las ventajas de escribir a mano?

Considerando lo anterior, podemos concluir que hacer notas a mano no es por ser anticuados; es algo más profundo. El portal de Grafología Sandra Cerro detalla que, dentro de los principales beneficios de escribir a mano, se detallan los siguientes: