Cómo maquillar los ojos con sombras de colores para principiantes

Al ser principiantes en el tema de los cosméticos, puede existir cierto temor al usar sombras de colores vibrantes, ya que pensamos que vamos a tener un resultado sucio y poco favorecedor, pero no siempre es así.

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Para que eso no te ocurra y puedas usar tus colores favoritos, te detallaremos cómo debes maquillar los ojos para tener un aspecto favorecedor en unos sencillos pasos.

¿Cómo maquillar los ojos?

El Modo IA de Google explica que para usar sombras de colores vibrantes, es necesario considerar 3 pasos claves, en especial si eres principiante, con la finalidad de tener una buena transición de tonos y evitar que obtengas un aspecto seco en tu piel. Realiza los siguientes pasos para maquillar los ojos:

La preparación: No olvides preparar la piel con prebase o corrector, con la finalidad de que el color permanezca todo el día y pueda resaltar. Brochas adecuadas: Selecciona aquellas que sean suaves y esponjosas, y otra que sea plana y densa. Transición suave: Aplica un tono neutro en la cuenca del ojo; te dará dimensión a la mirada. Satura: Con un color más intenso, agrega el color a toquecitos. Equilibrio: Usa tonos más coloridos y vibrantes. En el resto del maquillaje, aplica tonos más neutros para lograr un aspecto equilibrado. Ultimo paso: No olvides maquillar las pestañas y las cejas.

¿Qué va primero, el maquillaje o las sombras de ojos?

El orden de los maquillajes depende mucho de cada persona, ya que cada uno de nosotros crea un método distinto con el que puede acomodarse mejor. Usualmente, se recomienda empezar por los ojos, ya que puede caer un poco de pigmento en la piel y manchar, logrando limpiar fácilmente esa sección.

Posteriormente, puedes limpiar la zona para continuar con el rostro. Piérdele el miedo a maquillar los ojos con sombras de colores, en especial si deseas embellecer tu mirada y hacerla más impactante. Deja de ser principiante y lánzate a la aventura en el mundo de la belleza.