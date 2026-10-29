Cómo maquillar los ojos para suavizar la mirada a partir de los 50

A partir de los 50 años, la piel del contorno de ojos cambia y el maquillaje muy marcado puede endurecer la mirada. Con técnicas adecuadas, es posible transformar el rostro sin perder naturalidad.

Elegir sombras neutras y difuminados suaves ayuda a disimular líneas y aportar luz con total elegancia. Así lograrás una apariencia fresca, luminosa y profundamente descansada cada día.

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¿Cómo lograr una mirada más suave con maquillaje?

Para lograr una mirada más suave, fresca y definida a partir de los 50 años, la clave no es renunciar al delineador oscuro, sino adaptar la técnica y jugar estratégicamente con las intensidades del párpado. Según expertos en maquillaje, estos son los tres pasos esenciales:

Usa el lápiz negro únicamente a ras de las pestañas

No tienes que desterrar el delineador negro; el truco está en aplicarlo muy cerca de la raíz o mediante un delineado invisible (rellenando los huecos entre las pestañas superiores). Esto define y enmarca el ojo maduro, dando un efecto de mayor densidad y rejuvenecimiento, sin endurecer las facciones.

Aclara e ilumina el tono del párpado

Para suavizar los rasgos, lo más importante es el color con el que difuminas el párpado. Si la piel de esa zona está oscurecida, aplica un corrector previo y evita sombras más oscuras que tu tono natural. Mantener el párpado despejado y ligeramente aclarado aporta luz inmediata.

Incorpora matices o tonos pastel

Colores suaves como el azul pastel o tonalidades dulces refrescan la mirada de manera instantánea, ya que visualmente transmiten delicadeza y descanso al rostro.

¿Cómo preparar la piel de los ojos antes del maquillaje?

Preparar la piel madura del contorno de ojos antes de maquillar es fundamental para suavizar la mirada y evitar que los productos se acumulen en las líneas de expresión. Comienza aplicando un contorno de ojos hidratante con el dedo anular para estimular la circulación sin estirar la zona. Espera unos minutos hasta que se absorba por completo. Luego, unifica el párpado aplicando una capa mínima de corrector fluido o prebase ligera. Finalmente, sella la zona con polvos traslúcidos muy finos utilizando una brocha suelta para lograr un acabado fresco y elegante.