Las hojas y macetas pueden transformar un espacio junto al cristal en un pequeño jardín interior, sin necesidad de cubrir toda la superficie ni perder claridad. Es por ello que con estas 5 formas de acomodar tus plantas alrededor de la ventana para crear un rincón verde sin bloquear la luz. También puedes elegir estas 5 ideas de decoración de otoño para el comedor: desde calabazas hasta ejemplares con flores.

La clave consiste en combinar altura, elegir soportes adecuados y distribuir las especies según sus necesidades de iluminación. Cabe mencionar que las cortinas, la orientación y la distancia respecto del exterior modifican la intensidad de las especies, como lo son estas 5 formas de decorar con plantas y espejos para darle profundidad a un recibidor pequeño.

5 formas de acomodar tus plantas alrededor de una ventana para crear un rincón verde sin bloquear la luz|IA

Las ideas decorar plantas alrededor de la ventana

1. Repisas escalonadas: Instala dos o tres repisas estrechas a los costados del marco, en lugar de cubrir el centro del vidrio. Coloca ejemplares pequeños en los niveles superiores y reserva los inferiores para macetas de mayor tamaño.

2. Jardín vertical en una esquina: Un soporte vertical permite reunir varias macetas en una superficie reducida. Elige una estructura que quede a un lado del ventanal y distribuye las especies según la cantidad de claridad que necesitan.

3. Macetas suspendidas: Los colgadores de techo aprovechan una zona que normalmente queda libre, sobre todo si se colocan cerca de las esquinas. Puedes elegir especies colgantes, como el potus, siempre que reciban la iluminación adecuada y no interfieran con la apertura de las hojas de la ventana.

4. Composición escalonada con macetas: Combina una maceta mediana en el suelo, otra pequeña sobre un banco lateral y una tercera en un soporte estrecho. La diferencia de alturas crea profundidad visual y permite mantener libre la parte central del cristal.

5. Macetas pequeñas agrupadas: Si la repisa inferior tiene suficiente profundidad, distribuye dos o tres recipientes pequeños en cada extremo y deja libre el centro. Esta solución funciona especialmente bien con plantas compactas, siempre que el ancho del soporte permita colocarlas con estabilidad.