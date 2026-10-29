La infusión de orégano: para qué sirve y por qué se recomienda
Esta es un remedio casero que es muy utilizado para poder tratar diferentes afecciones.
En las redes sociales se ha popularizado la infusión de orégano ya que actúa como remedio natural para poder mejorar la digestión, aliviar los gases y mitigar las molestias respiratorias leves. Esta planta contiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas.
¡Fuera de peligro! Poncho Herrera aclara su estado de salud tras someterse a una nueva cirugía
La planta está compuesta por bioactivos esenciales como lo son el carvacrol y el timol. Es muy empleado como remedio natural, pero es importante que no reemplace tratamientos médicos indicados
¿Cuáles son los beneficios de la infusión de orégano?
Los principales beneficios son:
Alivio digestivo: la infusión de orégano disminuye la pesadez estomacal, distención abdominal y contribuye a que se puedan eliminar los gases.
Bienestar respiratorio: es un producto muy utilizado para suavizar la garganta, disminuir la congestión y aliviar los resfriados comunes.
Propiedades antioxidantes: al contener fenólico y flavonoides se neutralizan los radicales libres y se protege las células del estrés oxidativo.
Apoyo antiinflamatorio: es muy popular porque ayuda a reducir los dolores menstruales leves o molestias articulares.
La razón por la que se recomienda es porque tiene alta concentración de carvacrol, timol y ácido rosmarínico. Es por esto que la ciencia lo avala para inhibir el crecimiento de algunas bacterias y hongos dañinos.
También la infusión de orégano disminuye marcadores asociados a inflamaciones biológicas.
¿Cómo preparas la infusión de manera correcta?
Tienes que poner a calentar una taza de agua de 250 mil hasta que llegue al punto de ebullición. Luego apaga el fuego y agrega una cucharadita de orégano seco o también puede ser en hojas frescas.
Deberás tapar el recipiente rápidamente para que el carvacrol y el timol se evaporen con el vapor. Deja reposar entre 5 y 10 minutos. Cuela la preparación y consúmela tibia. Se recomienda un máximo de 3 tazas al día, pero no debes pasarte de la dosis para no obtener efectos adversos.
No se recomienda consumir esta infusión si te encuentras:
- Embarazo y lactancia
- Tratamientos anticoagulantes
- Medicamentos para la diabetes