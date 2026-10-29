La infusión de orégano: para qué sirve y por qué se recomienda

En las redes sociales se ha popularizado la infusión de orégano ya que actúa como remedio natural para poder mejorar la digestión, aliviar los gases y mitigar las molestias respiratorias leves. Esta planta contiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas.

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La planta está compuesta por bioactivos esenciales como lo son el carvacrol y el timol. Es muy empleado como remedio natural, pero es importante que no reemplace tratamientos médicos indicados

¿Cuáles son los beneficios de la infusión de orégano?

Los principales beneficios son:

Alivio digestivo: la infusión de orégano disminuye la pesadez estomacal, distención abdominal y contribuye a que se puedan eliminar los gases.

Bienestar respiratorio: es un producto muy utilizado para suavizar la garganta, disminuir la congestión y aliviar los resfriados comunes.

Propiedades antioxidantes: al contener fenólico y flavonoides se neutralizan los radicales libres y se protege las células del estrés oxidativo.

Apoyo antiinflamatorio: es muy popular porque ayuda a reducir los dolores menstruales leves o molestias articulares.

La razón por la que se recomienda es porque tiene alta concentración de carvacrol, timol y ácido rosmarínico. Es por esto que la ciencia lo avala para inhibir el crecimiento de algunas bacterias y hongos dañinos.

También la infusión de orégano disminuye marcadores asociados a inflamaciones biológicas.

¿Cómo preparas la infusión de manera correcta?

Tienes que poner a calentar una taza de agua de 250 mil hasta que llegue al punto de ebullición. Luego apaga el fuego y agrega una cucharadita de orégano seco o también puede ser en hojas frescas.

Deberás tapar el recipiente rápidamente para que el carvacrol y el timol se evaporen con el vapor. Deja reposar entre 5 y 10 minutos. Cuela la preparación y consúmela tibia. Se recomienda un máximo de 3 tazas al día, pero no debes pasarte de la dosis para no obtener efectos adversos.

No se recomienda consumir esta infusión si te encuentras:

