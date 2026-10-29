Si tienes un sillón viejo y quieres darle una apariencia renovada sin gastar demasiado, acomodar cojines con motivos artesanales es una alternativa sencilla y llena de estilo. Los bordados, los tejidos con relieve, los flecos y los estampados inspirados en la naturaleza pueden transformar este mueble en el protagonista de tu sala. Además, puedes combinar diferentes tamaños, colores y texturas para crear una decoración acogedora que refleje tu personalidad. No necesitas cambiar la tapicería ni comprar muebles nuevos: con una buena selección de cojines y algunos ajustes en su distribución, conseguirás que tu sillón luzca diferente.

De acuerdo con las ideas de decoración de El Mueble, combinar los cojines a partir de una paleta de colores y jugar con distintos estampados permite renovar la apariencia del salón sin perder la armonía visual. Puedes aplicar esta idea a un sillón antiguo al elegir diseños artesanales que compartan algunos tonos, aunque tengan bordados, figuras geométricas o texturas diferentes. Así, cada pieza tendrá su propio encanto y, al mismo tiempo, formará parte de una composición que se vea equilibrada.

Cómo acomodar cojines con motivos artesanales para renovar un sillón viejo paso a paso

Si quieres darle una segunda oportunidad a tu sillón, lo primero es elegir cojines que combinen con su color y con el resto de la decoración. Los diseños artesanales son ideales para aportar calidez, ya que sus tejidos, bordados y acabados decorativos añaden personalidad incluso a los muebles más sencillos. La clave está en no colocar demasiados cojines ni elegir todos con el mismo estampado. Sigue estos pasos para conseguir una combinación original, acogedora y fácil de adaptar a tu sala.

1. Elige una paleta de colores inspirada en los tejidos artesanales

Antes de acomodar los cojines, define los colores que quieres destacar. Los tonos terracota, beige, crema, mostaza y verde oliva son buenas opciones para crear un ambiente cálido, mientras que el azul profundo y el rojo pueden aportar un contraste llamativo. Si tu sillón es gris, puedes combinar cojines en tonos tierra con detalles bordados en colores vivos; si es beige o café, los diseños en verde, azul o crudo ayudarán a renovar su apariencia sin que el conjunto se vea demasiado recargado.



2. Combina bordados, tejidos y estampados diferentes

Una de las ventajas de los cojines con motivos artesanales es que puedes mezclar materiales y diseños para crear una composición con más personalidad. Por ejemplo, coloca un cojín bordado con figuras geométricas junto a otro de tejido grueso y añade uno con flecos o pequeños pompones. También puedes incorporar motivos florales o patrones de inspiración étnica, siempre que compartan al menos uno o dos colores con el resto de las piezas. De esta manera, el sillón tendrá una apariencia renovada sin perder la armonía.



3. Coloca los cojines más grandes en los extremos

Cuando tengas seleccionados los diseños, comienza por los cojines de mayor tamaño y acomódalos en los extremos del sillón, cerca de los brazos o contra el respaldo. Estas piezas funcionarán como base para sostener los cojines más pequeños y ayudarán a darle estructura a la decoración. Si el sillón tiene una tapicería lisa, puedes aprovechar los cojines grandes para introducir los colores principales de tu combinación, mientras que los diseños más llamativos quedarán reservados para la parte delantera.



4. Acomoda los cojines pequeños al frente

Después de colocar los cojines grandes, añade los medianos o pequeños en la parte delantera para crear una sensación de profundidad. Puedes poner uno rectangular en el centro o inclinar ligeramente un cojín bordado para que destaque su diseño. Según las recomendaciones de decoración publicadas por ¡HOLA!, organizar los cojines en capas, con los más grandes atrás y los decorativos delante, ayuda a conseguir una composición armoniosa y acogedora. Esta distribución también permite que los bordados y las texturas artesanales se aprecien mejor sin ocultarse unos a otros.



5. Añade un cojín artesanal que destaque

Para que tu sillón tenga un detalle especial, elige un cojín que se convierta en el protagonista de la composición. Puede ser una pieza con bordados florales, figuras geométricas de colores contrastantes, aplicaciones de tela o flecos en los bordes. Si los demás cojines tienen diseños discretos, este puede ser más llamativo; en cambio, si ya utilizaste varios estampados, opta por uno con una textura interesante y colores más neutros. El objetivo es crear un punto focal que le dé personalidad al sillón sin competir con todos los elementos de la sala.



6. Termina con una manta y ajusta la distribución

Para completar la renovación, coloca una manta de algodón, lino o tejido artesanal sobre uno de los brazos del sillón o doblada en un extremo del asiento. Procura que sus colores combinen con los cojines y que su textura aporte un contraste agradable. Antes de dar por terminada la decoración, siéntate en el sillón y comprueba que los cojines no estorben ni reduzcan demasiado el espacio disponible. Si la composición se ve saturada, retira una pieza y deja que los diseños más especiales destaquen.

