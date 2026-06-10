Cómo maquillar el párpado caído para levantar la mirada después de los 60

Maquillar el párpado caído para levantar la mirada después de los 60 años consiste en crear un efecto óptico de elevación mediante sombras estratégicamente colocadas, tonos luminosos y técnicas de difuminado ascendente. Según expertos en maquillaje, este método permite aportar profundidad y definición sin endurecer las facciones ni recargar el rostro.

Con el envejecimiento, la piel pierde elasticidad y el párpado superior puede descender ligeramente, modificando la forma del ojo. Frente a esta situación, expertos reconocidos internacionalmente recomiendan ajustar la técnica de maquillaje tradicional para favorecer la apertura visual de la mirada y conseguir un aspecto más fresco y descansado.

¿Qué técnica de maquillaje recomiendan los expertos para levantar un párpado caído?

La maquilladora británica Lisa Eldridge, referente internacional en belleza y maquillaje para pieles maduras, ha explicado en numerosas ocasiones que el secreto está en trabajar la profundidad por encima del pliegue natural del ojo. De esta manera, se crea una ilusión de elevación incluso cuando el párpado móvil queda parcialmente cubierto.

Los especialistas sugieren seguir estos pasos:



Aplicar una prebase para párpados: ayuda a suavizar la textura de la piel y mejora la duración de las sombras. Crear una nueva cuenca visual: colocar una sombra mate de tono medio ligeramente por encima del pliegue natural para simular mayor amplitud. Difuminar siempre hacia arriba y hacia afuera: esta técnica genera un efecto visual de elevación que favorece especialmente a los ojos maduros. Utilizar tonos claros en el párpado móvil: colores como beige, marfil, champán o rosa suave aportan luminosidad y ayudan a abrir la mirada. Iluminar el lagrimal: un punto de luz en esta zona crea una apariencia más despierta y fresca. Trabajar las pestañas superiores: la máscara de pestañas aporta definición y contribuye a levantar visualmente los ojos.

La maquilladora Charlotte Tilbury suele destacar que las sombras satinadas suaves pueden aportar luz al ojo sin enfatizar la textura de la piel. Esto es algo especialmente importante después de los 60 años.

¿Qué errores de maquillaje debes evitar si tienes el párpado caído?

Tan importante como aplicar correctamente los productos es evitar ciertos hábitos que pueden acentuar la sensación de caída en la mirada. Esto son algunos errores frecuentes:



Aplicar sombras oscuras sobre todo el párpado móvil: esto puede hacer que los ojos parezcan más pequeños y pesados.

esto puede hacer que los ojos parezcan más pequeños y pesados. Difuminar las sombras hacia abajo: esta técnica puede reforzar visualmente la caída del párpado.

esta técnica puede reforzar visualmente la caída del párpado. Usar delineados gruesos: las líneas muy marcadas pueden reducir el espacio visible del párpado y endurecer los rasgos.

las líneas muy marcadas pueden reducir el espacio visible del párpado y endurecer los rasgos. Elegir productos con exceso de brillo: las partículas grandes pueden destacar arrugas y pliegues.

las partículas grandes pueden destacar arrugas y pliegues. Descuidar las cejas: unas cejas bien definidas ayudan a equilibrar el rostro y aportan un efecto de elevación natural.

unas cejas bien definidas ayudan a equilibrar el rostro y aportan un efecto de elevación natural. Aplicar demasiada máscara en las pestañas inferiores: esto puede proyectar sombras y generar una apariencia de cansancio.

Gracias a una correcta colocación de las sombras, un buen difuminado y el uso estratégico de puntos de luz, es posible conseguir una mirada más abierta, rejuvenecida y favorecedora a los 60 años. Todo sin necesidad de recurrir a técnicas complejas.