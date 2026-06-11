5 diseños de piñatas caseras de Plim Plim para celebrar los cumpleaños de tus hijos

El payaso Plim Plim es una serie animada para niños, que se ha vuelto popular entre los más pequeños, en especial por su apariencia llena de color, quien porta un cabello azul, un traje rojo con capa amarilla y unas botas negras, contando con múltiples aventuras y repertorio musical.

Ventaneando | Programa completo 10 de junio de 2026

Si se acercan los cumpleaños de tus hijos, no dejes todo para el último minuto; mejor, aprovecha para crear piñatas caseras del reconocido personaje. Te daremos 5 diseños sencillos que puedes usar para hacer la manualidad.

¿Qué piñatas caseras puedo hacer de Plim Plim?

Por suerte, hay muchas opciones que podemos hacer de piñatas caseras sobre Plim Plim, alternativas llenas de color que a todos les encantarán. Si aún tienes tiempo, aprovecha tu tiempo libre para hacer algunos de los diseños que te daremos, ideales para los cumpleaños de tus hijos:

Piñata giratoria: Si tu fiesta es de niños muy pequeños, la piñata giratoria es la gran opción con la que evitarás cualquier tipo de accidente; solamente en un cilindro hecho con unos palos de madera, rellena con dulces y envuelve con papel crepé para que al jalarlo salgan los premios.

Del payaso: Imprime una imagen del payaso, recorta su contorno y úsalo para hacerlo sobre cartón, une las dos siluetas con una tira y decoramos al gusto con papel crepé.

Número en 3D: Haz el número de la edad de tus hijos en 3D pegando varias piezas de cartón, decora con papel crepé y con imágenes de la caricatura.

Hoggie: Si quieres un personaje diferente, puedes hacer una de Hoggie, el pequeño cerdito que es reconocido por su expresión de enojo.

Solamente su cara: Si deseas algo más sencillo y con menor detalle, entonces imprime el rostro del payaso, recorta en dos cartones y une con una tira; al final decoramos con papel crepé.

¿De dónde es Plim Plim?

Aunque Plim Plim es muy conocido por el público de México, no es de aquí; el origen de la serie es de Argentina, creada por Guillermo Pino. Aun así, debido a su gran popularidad, se han hecho giras en vivo en el país, logrando acercarse al público infantil que tienen.

Prepara todo para el cumpleaños de tus hijos; comienza a realizar algunos de los diseños de piñatas caseras, alternativas visualmente atractivas y que fácilmente puedes hacer.