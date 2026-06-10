Cómo maquillar los ojos caídos y con arrugas para mujeres a partir de los 50 años; te harán rejuvenecer y ver sofisticada

En esta ocasión te diremos paso a paso de cómo puedes maquillar tus ojos pequeños con párpados caídos, esto hará que te veas más joven si es que tu piel está madura. Recuerda que, cuando los ojos son la parte más importante de la cara ya que, deben elevar la mirada y así que los ojos se vean amplios.

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¿Cómo maquillar los ojos pequeños y caídos con piel madura para que te veas más joven?

Prepara el párpado

Lo primero que debes hacer es aplicar una prebase de ojos, para ellos deberás usar una pequeña cantidad de un corrector de alta fijación ligera; eso hará que se unifique el párpado, y además evitará que las sombras se centren directamente en los pliegues. Para terminar, tienes que pasar una capa muy ligera de polvo suelto para que las sombras se difuminen por sí solas y que no se atoren en la piel.

Sombra de transición

Para ello, puedes ocupar un tono marrón claro, café con leche o un rosa viejo; para aplicarlo toma una brocha abierta y suave, aplica la sombra justo por encima de tu cuenca real, específicamente sobre el hueso de la ceja, después difumina con movimientos circulares con dirección a la sien y al mismo tiempo, deberás estirar el ojo.

Efecto Lifting

El siguiente paso es trazar una línea imaginaria la cual debe ir desde la aleta de tu nariz y que pase por la esquina externa del ojo y apunta hacia tu ceja; pero cuidado, ninguna sombra oscura debe bajar de esa línea. Posteriormente deberás aplicar una sombra marrón media en la esquina externa y difumínalo hacia fuera y hacia arriba, esto creará el efecto de la V abierta, el cual hará que levante el ojo caído.

Así puedes abrir tu ojo pequeño

Para abrir el ojo pequeño, lo primero que deberás hacer es ocupar una sombra luminosa y clara, utiliza un tono beige, champán o hueso en los dos tercios internos del párpado móvil. Para ello, puedes optar por elegir sombras satinadas sutiles o una crema texturizada; eso sí, evita el glitter metalizado hiperpotentes o gruesos; esto trae como efecto que se marquen las texturas si es que tienes la piel madura.

Sin efecto gancho

Recuerda ocupar un lápiz de ojos marrón oscuro o gris, de hecho, el color negro puede llegar a endurecer las facciones en las mujeres que tienen las pieles maduras. Después deberás hacer un delineado pegado a las pestañas superiores, pero sólo de la mitad de tu ojo hacia afuera.

Con una brocha pequeña difumina este trazo hacia la sien antes de que se fije, con ello se creará un falso foxy eye suave, el cual hace que la mirada se abra, pero sin llegar a marcar algunos pliegues.

