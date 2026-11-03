Rafael Mercadante reconoce a sus antecesores como Capataz: “Dejaron la vara muy alta”; ¿quién consiguió el presupuesto más alto en La Granja VIP?

Rafael Mercadante reconoció el trabajo de sus antecesores como El Capataz de La Granja VIP durante una conversación con Mario “Mono” Osuna. El nuevo responsable de organizar las labores expresó su deseo de desempeñar bien el cargo y resumió lo que piensa de quienes ya tuvieron esa responsabilidad: “Dejaron la vara muy alta ustedes”.

¿Qué le dijo Rafael Mercadante a Mono sobre su nueva responsabilidad en La Granja VIP?

“Espero hacer una buena capatacía”, comentó Rafa, quien asumió el liderazgo durante la novena semana. Entre sus responsabilidades están distribuir las tareas, supervisar su cumplimiento y administrar las compras para abastecer a los granjeros.

Al escucharlo, Osuna hizo referencia al dinero disponible: “De entrada vas perdiendo 3-0 con ese presupuesto que hay ahorita”. Rafa comienza su capatacía con recursos que ya habían sido afectados durante la semana anterior: aunque Tío Pepe autorizó 35,000 Plata Cash bajo el liderazgo de Daniela Alexis “Bebeshita”, las multas redujeron el monto a 14,547 para abastecer la novena semana.

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Así, Mercadante deberá administrar una compra realizada antes de asumir el cargo.

“No depende de mí eso. Depende de otras cosas”, respondió Rafael, cuya propia evaluación como Capataz todavía está pendiente. También expresó que espera “que haya armonía, dentro de lo que cabe”.

¿Quién consiguió el presupuesto más alto y quién recibió el menor en La Granja VIP?

Para comparar los resultados, hay que distinguir el monto que autoriza Tío Pepe por el trabajo realizado y el dinero que queda después de las multas y otros descuentos.

Mono Osuna y Kunno alcanzaron la evaluación más alta, con 45,000 Plata Cash cada uno. Sin embargo, las sanciones y los gastos posteriores redujeron considerablemente ambas cantidades.

Si se toma en cuenta el dinero restante después de las sanciones, Julio Camejo obtuvo el mayor monto, con 39,000 Plata Cash en su primera gestión. Después agregó por error una llamada de 5,000 a la compra, por lo que destinó 34,000 a alimentos y otros insumos. Esa cantidad también superó los 33,889 que quedaron durante uno de los periodos de Mono. Por su parte, Kunno registró el cierre de evaluación más bajo, con 14,515 Plata Cash.

