Julio Camejo habla con Fernando Lozada sobre las estrategias en La Granja VIP: “Aquí juegan cualquier carta”

Julio Camejo y Fernando Lozada conversaron sobre las estrategias y los reclamos entre compañeros en La Granja VIP. Durante el intercambio, el actor cuestionó que se recuperen situaciones de días anteriores para reprochárselas a otros granjeros y resumió su postura con una frase: “Aquí juegan cualquier carta”.

¿Qué dijo Julio Camejo sobre las estrategias en La Granja VIP?

La charla retomó la acusación de Pablo Montero contra Mario “Mono” Osuna por un supuesto empujón a Kevyn “Bicolor” Contreras. Ese señalamiento había sido expuesto durante La Asamblea y posteriormente se revisaron las imágenes. Adal Ramones informó que El Gallo no encontró una falta que ameritara sancionar al exfutbolista.

Al hablar del episodio con Fernando, Camejo aclaró que él no había visto el supuesto empujón y que no podía opinar sobre algo que no había presenciado. Lozada, por su parte, consideró que intentar presentar lo sucedido como una agresión para conseguir la salida de otro participante sería “jugar bajo”.

“Yo te tenía como un caballero": Mario “Mono” Osuna se encarga de recordarle a Pablo Montero como fue su falta de respeto al Tío Pepe en La Granja VIP, se hacen de fuertes al llamarse entre ellos “TIBIO”

Julio respondió con una pregunta: “¿Quién no ha jugado bajo?”. Su compañero contestó que él no lo había hecho y rechazó que se incluyera a todos en esa afirmación. Aunque el actor corrigió su generalización, mantuvo el cuestionamiento sobre la forma en que se utilizan los antecedentes de cada granjero.

“Aquí juegan cualquier carta. Aquí te agarran lo que hiciste el primer día y te lo restriegan en la cara”, expresó.

¿Por qué Fernando Lozada respondió a la defensa de Bicolor?

La conversación continuó con la opinión de Julio sobre el trato hacia Kevyn. Aunque reiteró que no había visto que lo empujaran, sostuvo que “se lo traen de bajada” y mencionó lo que consideraba una diferencia en las reacciones de sus compañeros.

Como ejemplo, comparó dos ocasiones en las que, según contó, Bicolor y Bebeshita despertaron a los demás después de beber. Desde su perspectiva, lo ocurrido con ella había sido celebrado, mientras que a él le habían hecho “un juicio público”.

Por su parte, Lozada señaló que, así como se critica a Kevyn, también se le presenta como víctima por las semanas consecutivas que ha sido Peón. Para contrastarlo, recordó que él había pasado por la misma situación sin recibir esas muestras de consideración: “Y nadie ha dicho ‘pobre de Fernando’”. Por eso, sostuvo que la valoración del trato hacia Bicolor “depende de dónde lo veas”.

