¿Quién ganó la Villa 360 HOY 12 de octubre de 2026 en Exatlón México?

Este lunes 12 de octubre de 2026 en Exatlón México, ventajas importantes están en juego; por un lado, hoy los Atletas compiten en el juego por la ventaja y, más importante aún, por la Villa 360. Por ahora se desconoce qué equipo se quedó con la Villa 360, pero si te quieres enterar de todo lo que pasa, no te puedes perder Exatlón México a las 6:30 pm por la señal de Azteca UNO o a través del sitio web dando clic aquí.

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¿Quién ganó la Villa 360 en Exatlón México?

No se ha confirmado quién resultó el ganador de la Villa 360 este lunes en Exatlón México. Lo que sí se sabe es que actualmente el Equipo Rojo es el que posee la codiciada ventaja y que el Equipo Azul, cansado de la mala racha que tuvo la semana pasada, buscará recuperar la Villa 360. Si quieres ver quién se quedó con la Villa 360, no te olvides de sintonizar Azteca UNO a las 6:30 pm.

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¿Quién entró en lugar de la eliminada del Equipo Azul, Natalia Rojas?

Luego de que Natalia Rojas fuera eliminada el pasado 11 de octubre de 2026, llega una nueva integrante al equipo: Valery Carranza. Ella ya había formado parte de Exatlón México y hoy regresa con muchas ganas de triunfar. Recordemos que ella se dedica a jugar futbol bandera y es originaria de Coahuila, México.

¿Qué pasó con Ella Bucio en Exatlón México?

Durante una de las competencias, Ella Bucio reportó sentir que se lastimó la pierna. Los paramédicos entraron al circuito para revisarla y tuvo que salir de la carrera. El domingo se confirmó que su lesión era de cuidado y no podría competir más. Los médicos le recomendaron de 4 a 6 semanas de reposo, por lo que tuvo que abandonar Exatlón México. Hoy conoceremos a la Atleta que entrará en su lugar.