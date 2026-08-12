Muere esposa de famoso cantante en accidente automovilístico, se reporta que sus hijos están graves, esto es lo que pasó:

Este martes el mundo de la música se ha vestido de luto, pues se confirmó que Giomara Lozada, la esposa del cantante Mauricio Núñez falleció tras haber sufrido un terrible accidente automovilístico donde también viajaban sus hijos, desconcertando a todos sus seguidores.

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Según informes preliminares, la familia habría sufrido un terrible accidente automovilístico donde el cantante principal de los popularmente conocidos como el dúo de los “Hermanos Núñez” se encuentra atravesando una delicada situación, en la que se ha pedido a los seguidores y fanáticos que se unan en oración.

¿Qué pasó con Mauricio Núñez y su familia?

Por ahora, primeros reportes de la prensa local han dado a conocer que el cantante y dos de sus hijos se encuentran gravemente heridos luchando por sus vidas, aunque no se ha emitido un informe específico sobre estos, pues se ha mantenido un reporte reservado.

De acuerdo con un comunicado oficial publicado este martes 12 de agosto, se informo que el músico ecuatoriano “sufrió un lamentable accidente de tránsito en la Vía Santo Domingo - Quinindé junto a su familia (...) lamentablemente falleció su esposa, la señora Giomara Lozada”, se logra leer en la carta.

Según información extraoficial, los pequeños que habrían acompañado a la familia serían los hijos de 9 y 14 años, por lo que se ha pedido a los seguidores del dúo que mantengan oraciones por la familia y su pronta recuperación.

¿Quiénes son los Hermanos Núñez?

Desde hace más de 30 años, Mauricio y Orlando Núñez han conquistado los escenarios y las estaciones de radio así como listas de popularidad bajo el nombre de los Hermanos Núñez, donde su sonido acercado a géneros tradicionales de Ecuador les ha valido para construir una carrera sólida y llena de éxito desde el año de 1995.

Dentro de sus canciones más populares podemos escuchar "Tata Dios", "Cariño Bonito" o "Amor Dolor", temas que les han hecho sonar por todo el continente.