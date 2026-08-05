Las plantas fáciles se posicionan como las preferidas para los jardines antiestrés

Los jardines llevan por lo general mucho tiempo de cuidados por lo que nos encontramos con las especies que florecen, resisten el calor, el frío, entre otras características. Sin embargo, en la actualidad se están usando las que son fáciles de cuidar.

En la actualidad todo se inclina por menos mantenimiento, más naturaleza y un jardín pensado para vivirlo, no para trabajar en él. A esto se le suma que la perfección dejó de ser importante por lo que nos encontramos plantas resistentes, longevas, adaptables y sorprendentemente lindas.

¿Cuáles son las plantas para el jardín?

Gramíneas ornamentales

Esta es una de las tendencias entre las que podemos encontrar, Pennisetum alopecuroides, Miscanthus sinensis, Muhlenbergia capillaris o Panicum virgatum aportan movimiento, textura y un aspecto naturalista durante todo el año. Incluso secas conservan valor ornamental, por eso muchos paisajistas ya no las podan apenas llega el otoño.

Ten en cuenta que toleran las sequías, necesitan poco mantenimiento y funciona en cualquier espacio.

Salvias

Luego nos encontramos con la salvia donde está encontrarás Salvia guaranitica, Salvia leucantha o Salvia microphylla florecen durante meses, atraen picaflores y abejas y casi no presentan problemas sanitarios. Tienen capacidad de soportar veranos intensos.

Gaura

Luego tenemos esta especie que transmiten liviandad. Sus pequeñas flores parecen mariposas suspendidas en el aire y acompañan durante buena parte del año sin exigir prácticamente cuidados. Se ha posicionado como uno de los favoritos de los diseños naturalistas.

Agapantos

Este es uno de los clásicos que no pasan de moda. Esta planta sigue siendo uno de los grandes aliados del paisajismo argentino. Tolera calor, viento, suelos pobres y períodos de sequía. Forma matas vistosas y florece con muy poca intervención. Además, funciona igual de bien en jardines modernos, clásicos o costeros