Haz un plumero especial reciclando elementos de tu propio hogar

Si te agrada el hecho de invertir tu tiempo en la creación de elementos tipo manualidad y además le puedes dar un uso en la limpieza general del hogar, este es el artículo para ti. En ocasiones ya no tienes en casa un plumero para quitar el polvo de los espacios que reciben el impacto de esta sustancia. Por ello, esta es la oportunidad de reciclar elementos para conseguir tu herramienta quita residuos de los muebles, la tele o los sillones en casa.

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¿Cómo hacer un plumero con elementos reciclados?

Muchas personas se están atreviendo a realizar sus propios artefactos o herramientas, como lo puede ser este plumero. En la actualidad las explicaciones vienen desde textos como este hasta videotutoriales de corta y larga duración en las redes sociales. Por ello, en esta ocasión se anima a realizar esta actividad para reciclar y al mismo tiempo, darle una vida útil a esos materiales que ya iban para la basura.

¿Cómo hacer un plumero reciclando elementos del hogar?

Materiales.

Listón grueso de hilos

Silicón caliente

Un palito de madera largo y resistente

Realización del plumero

El primer paso es elegir un listón bastante ancho, mismo que puedes tomar desde un extremo y enrollarlo en el palito en forma de espiral. Que sea un listón amplio servirá mejor como fibra limpiadora.

Hecho esto, debes medir la cantidad que requerirás, esto para que quede bien cubierto tu plumero.

Posteriormente retirarás los hilos de la parte central del listón, dejando libres los bordes. Aquí la intención es deshilachar la primera parte y después lograr fibras largas.

Cuando termines la parte del centro, pega la punta de uno de los bordes del listón en la punta del palo de madera y enrolla hacia abajo.

Aquí el silicón caliente es clave porque te ayudará a fijar firmemente, y una vez sujeto (tómate tu tiempo, no corras), recorta el borde exterior para tener un plumero con muchas fibras sueltas.

Así, ya tienes la fórmula para hacer uno de estos utensilios de limpieza para cuando lo necesites.